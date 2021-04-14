Грядут самые серьёзные изменения в туротрасли Беларуси за последние 25 лет? Что теперь ждёт туристов

Новости Беларуси. На днях на общественное обсуждение вынесут проект закона «О туризме». Если документ примут в такой редакции, это будут едва ли не самые серьезные законодательные изменения в отечественной туротрасли за последние 25 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие новшества ждут белорусов, знает Вероника Кудринецкая.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Туристический рынок за последний год лихорадит как никогда. Турфирмы банкротятся чуть ли не каждую неделю. Потребители несут финансовые потери. В Минспорта разработали проект закона «О туризме», который, как обещают специалисты, принципиально изменит анатомию белорусской индустрии путешествий.

Лето 2020-го в турбизнесе стало одним из самых скандальных. Минчанка Наталья Радченко бронировала тур для всей семьи за рубеж еще в феврале прошлого года. Внесла предоплату. Как только выбрала дату и отель, пришел коронавирус.

Наталья Радченко:

Мы отказались от столь рискованного тура и попросили у менеджера Ольги вернуть нам залог, на что она попросила нас любезно подождать в связи с тяжелой ситуацией. Один раз, второй раз – мы долго-долго шли навстречу, где-то с мая по сентябрь. Терпение мое закончилось, и я обратилась с жалобой на сайт Министерства спорта и туризма и попросила содействия. Тогда какие-то движения начались.

Турист часто делает выбор в пользу сладкой цены продукта. Она же нередко превращает путешествие в форменную авантюру. За 2020 год только в адрес Департамента по туризму поступило более 700 обращений по вопросам возврата денег. Еще несколько сотен жалоб было адресовано в общество защиты потребителей.

Наталья Гурневич, юрисконсульт Регионального общества защиты потребителей:

За все время пандемии коронавируса к нам в региональное общество обратились около 500 потребителей в устной форме, также были заключены договоры на оказание безвозмездной юридической помощи. Было подано около 20 исковых заявлений. Часть из них была удовлетворена. Часть из них была урегулирована в досудебном порядке.

Туроператор, турагент, заказчик. Новый закон предлагает ввести четкое определение понятий и разграничить ответственность, в том числе и финансовую. По действующему законодательству Беларуси, турагент – 100%-ный исполнитель.

Елена Кудлакова, председатель Республиканской ассоциации туристических агентств:

Турагенты – это то звено в сделке, которое за небольшую комиссию помогает своим клиентам выбрать наиболее подходящий тур из различного рода предложений. Мы, соответственно, все деньги переводим туроператорам. Если турагенты уходят с рынка, то наш потребитель не имеет права предъявить никаких претензий или исков к туроператору. Таким образом, и потребитель также является незащищенным.

В новом документе прописан четкий механизм ответственности туроператора за сорванный отдых. Причем есть три варианта развития событий: банковская гарантия, страхование гражданской ответственности либо участие в финансировании коллективного фонда. В мировой практике денежные обязательства туроператора при международном выездном туризме уже давно стали аксиомой.

Александр Кречетов, главный юрисконсульт Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:

Туроператор, соответственно, может для себя выбрать какой-то один их трех способов, чтобы обеспечить свою деятельность и помочь нашему туристу. Соответственно, чтобы отношения туриста и туроператора по-прежнему были на уровне такого взаимного доверия. Потому что сейчас, к сожалению, недоверие со стороны туристов растет очень сильно. Еще одно очень важное нововведение законопроекта – это, безусловно, идет наклон в сторону развития въездного внутреннего туризма.

Беларусь привлекает туристов 30-дневным безвизовым режимом, обилием кафе и арт-площадок. Гости столицы могут насладиться прогулками по Старому городу, увидеть Ратушу и посетить атмосферные бары. И хотя поток туристов в страну упал больше, чем в 10 раз по сравнению с 2019 годом, Беларусь продолжают наводнять экскурсоводы-нелегалы. Об уникальных местах нашей страны они знают мало, но фантазия позволяет придумывать небылицы исторического масштаба.

Дмитрий Морозов, экскурсовод:

Принятие нового закона позволит в будущем повысить мотивацию к качественной подготовке, прохождению аттестации и, соответственно, к оказанию услуг качественных гостям Республики Беларусь.