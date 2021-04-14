Главный акцент на защите прав туристов. Какие изменения в закон готовит Министерство спорта и туризма Беларуси?

Главный документ путешественников уже разработан. В ближайшее время его рассмотрят депутаты Палаты представителей в первом чтении. Главный акцент на защите прав туристов. Изменения в закон назрели в том числе на фоне пандемии. Теперь предлагается ввести четкое определение туроператора и турагенства. И разграничить их ответственность перед клиентами, в том числе финансовую.

Александр Кречетов, главный юрисконсульт департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:

Одним из нововведений, безусловно, является способ обеспечения обязательства – их всего три – и туроператор, соответственно, может для себя выбрать какой-то один их трех способов, чтобы обеспечить свою деятельность и помочь нашему туризму. Соответственно, чтобы отношения туриста и туроператора по-прежнему были на уровне такого взаимного доверия. Еще одним очень важным нововведением законопроекта – это, безусловно, идет наклон в сторону развития въездного внутреннего туризма. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы экскурсоводы, гиды, переводчики полноценно подавали информацию, чтобы это были аттестованные лица, это были профессионалы.