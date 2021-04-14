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Главный акцент на защите прав туристов. Какие изменения в закон готовит Министерство спорта и туризма Беларуси?

14 апреля 2021 09:11
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Новости Беларуси. Министерство спорта и туризма Беларуси готовит новый закон «О туризме», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный акцент на защите прав туристов. Какие изменения в закон готовит Министерство спорта и туризма Беларуси?-1

Главный документ путешественников уже разработан. В ближайшее время его рассмотрят депутаты Палаты представителей в первом чтении. Главный акцент на защите прав туристов. Изменения в закон назрели в том числе на фоне пандемии. Теперь предлагается ввести четкое определение туроператора и турагенства. И разграничить их ответственность перед клиентами, в том числе финансовую.

Главный акцент на защите прав туристов. Какие изменения в закон готовит Министерство спорта и туризма Беларуси?-4

Александр Кречетов, главный юрисконсульт департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Одним из нововведений, безусловно, является способ обеспечения обязательства – их всего три – и туроператор, соответственно, может для себя выбрать какой-то один их трех способов, чтобы обеспечить свою деятельность и помочь нашему туризму. Соответственно, чтобы отношения туриста и туроператора по-прежнему были на уровне такого взаимного доверия. Еще одним очень важным нововведением законопроекта – это, безусловно, идет наклон в сторону развития въездного внутреннего туризма. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы экскурсоводы, гиды, переводчики полноценно подавали информацию, чтобы это были аттестованные лица, это были профессионалы.

Главный акцент на защите прав туристов. Какие изменения в закон готовит Министерство спорта и туризма Беларуси?-7

Нововведения могут затронуть и экскурсоводов. Водить туристов по маршрутам смогут только аттестованные специалисты.

# Государственная политика в сфере туризма # Туризм # Александр Кречетов # Фотофакт

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