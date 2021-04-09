Бесплатная рыбалка, домики на деревьях, обзорная экскурсия для гостей. Чем ещё усадьба «Заречаны» удивляет посетителей?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Кто из нас в детстве не строил с друзьями шалаш и не хранил тайны на чердаке? Но в Заречанах пошли дальше и сделали сказку про Питера Пена настоящей реальностью.

Дудутки, перевернутый дом в Дукоре и вот такие «человеческие скворечники», пожалуй, самые «аппетитные» местечки в Пуховичском районе. Посреди кроны можно подпеть птицам, зарядиться энергией природы-матушки и почувствовать себя на седьмом небе от счастья.

Михаил Нижник, хозяин агроусадьбы:

Крона дерева из трех стволов основных создана, получился такой треугольный домик. Сейчас пришла такая идея, как глэмпинг. Есть интересные такие направления отдыха. То есть отдых без удобств. Анастасия Макеева:

А если приедет компания «увесистая»? Эти ветки выдерживают всех гостей?

Михаил Нижник:

Пока да, выдерживают, там поднимались и пять, и шесть человек. Выпускники в прошлом году, они прячутся там.

Воздушных замков Михаил Нижник вместе с отцом не строили, сразу приступили к делу. На «зеленое гнездышко» вдохновил Питер Нельсон. Его шоу про дома на деревьях в Америке бьет все рейтинги. Белорусская версия оказалась не хуже. Утеплили крышу, провели электричество, сделали спальню – сон в летнюю ночь.

Анастасия Макеева:

Здесь вход почти как на чердак, да? Необычно сделали. Михаил Нижник:

Да, закрывается крышка, и все, сюда никто не попадет. Здесь есть шпингалет, который закрывается. Анастасия Макеева:

Как программа «Один дома». Михаил Нижник:

Здесь вот балкончик открывается.

Анастасия Макеева:

Можно шорты посушить на ветке. Постирал и сразу вышел. Дети, наверное, говорят: «Хочу сюда».

Михаил Нижник:

Да, они пищат вообще. На усадьбе проводится обзорная экскурсия – для всех гостей бесплатно. Можно приехать, мы проведем в музей усадьбы, в домики на деревьях, птичий двор.

Первый блин не вышел комом, и хозяева усадьбы решили продолжить приключения. Шесть лет назад спроектировали второй «Green House». Жилплощадь в 36 квадратов вписали меж двух ив на берегу живописного пруда с кувшинками. В воздухе, как «старший брат», не парит, зато с отоплением и оборудован по последнему слову техники. Однушка мечты.

Михаил Нижник:

Много комментариев, конечно, было как позитивных, так и негативных, что этот домик съедят бобры, что там будут муравьи жить, а не люди. Основания закреплены за ивами, потому что все-таки это основа. Брусы, которые служат для баланса, когда ветер, чтобы он не раскачивался. Периодически каждый год мы у дерева подрезаем ветки, потому что ива быстрорастущая. Можно заметить, что даже перила, которые подходили когда-то 5 сантиметров, уже прямо заламываются.

Несколько шагов по деревянной лесенке – и кажется, что вы за тридевять земель. За окном разливается Птичь, а внутри согревает камин. Формат open space оценят и дети, и взрослые. А прямо с балкончика можно закинуть удочку и вечерком зажарить карасика.

Михаил Нижник:

Мини-кухня у нас есть, полностью приборы необходимые: штопор, микроволновка, ножи, чайник, холодильник, плитка. Здесь даже самому интересно приехать и покулинарничать. У нас бесплатная рыбалка любительская, с детьми приехать, порыбачить. Анастасия Макеева:

И покупаться можно. Приехал в домик, отдохнул. В Птичи купаются?

Михаил Нижник:

Да. У нас оборудованы пляжи, спуск, ступеньки, есть помостик. На Крещение пропилили прорубь, к нам приезжали ребята, окунались, вообще сказка. Приезжают семьями, бывают, девчонки приезжают мини-девичник отметить.

И это самое главное: зарядиться положительными эмоциями и освежить мысли. Можно сыграть в пейнтбол, волейбол, попариться в автобаньке и сделать шашлыки всей семьей. И все потому, что наш агротуризм расцветает с каждым годом, а щедрую белорусскую душу не заменит ни один заморский курорт.