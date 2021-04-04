Импульс для развития агробизнеса. Зачем в Беларуси создали туристический кластер?

Новости Беларуси. Туристический центр, новые байдарки, велосипеды и интересные маршруты. В Могилевской области сразу две инициативы победили в конкурсе по развитию предпринимательства в рамках проекта, который реализует ПРООН с Министерством экономики при финансовой поддержке Европейского союза. Одна из них окажет поддержку малому и среднему бизнесу в сфере туризма на территории Быховского и Кировского районов. Основой уникального туристического продукта станет Чигиринское водохранилище – самый крупный водный объект в Могилевской области. Что поможет Чигиринке стать жемчужиной белорусских курортов, знает Юлия Мычка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Этот резной дом по трассе на Бобруйск больше не продается. У старого сельского клуба деревни Чечевичи теперь новое предназначение. Здание станет туристическим центром местного курорта.

Роман Мельников, директор фонда «Устойчивый регион»:

Здание еще в первозданном виде. Естественно, мы хотим сохранить деревенский стиль, такое чистое дерево, цвет дерева. Потому что все-таки связываем с сельским туризмом.

Интерес туристов к Чигиринскому водохранилищу растет из года в год. В местной деревне, как грибы после дождя, появляются новые агроусадьбы. Чигиринка, как называют это место в народе, по красоте не уступает известным здравницам страны, но для успешного агробизнеса этого мало.

Роман Мельников:

Идея создать центр возникла не сама по себе, проводилась определенная работа по изучению туристической привлекательности данной территории. Пришли к тому, что есть проблемы, но некому заниматься. Поэтому центр будет выступать каким-то координирующим звеном между всеми субъектами туризма, которые здесь располагаются, и который будет заниматься выстраиванием взаимодействия между туристическими объектами, чтобы улучшить наш туристический продукт.

Благодаря победе в конкурсе инициатив у Чигиринского края появится свой сайт, гости смогут забронировать место для отдыха, заказать питание или какую-нибудь услугу. В этих стенах людей будут обучать продвижению своего турпродукта. Изменения коснутся и местной инфраструктуры: для удобства туристов построят стоянки и остановки, приобретут байдарки, велосипеды и туристическое снаряжение.

Роман Мельников:

Это концепция устойчивого туризма, где мы не только пользуемся природой, но еще должен быть акцент сделан на ответственном потреблении, то есть человек ответствен перед природой.

Но самое главное – инициатива даст импульс для развития кластера агробизнесменов. Простыми словами: люди объединятся, чтобы вместе решать многие вопросы.

Дрова у нас для гостей бесплатные.

Что именно необходимо гостям, хорошо понимает Александр Полозков – хозяин местной усадьбы. Изначально дом в этом месте мужчина строил для себя. Соседи подсказали, что квадратные метры в такой красоте выгоднее сдавать гостям. Совет оказался дельным, дом стал приносить доход. На своей усадьбе мужчина один за всех: директор, администратор и клининговая компания в одном лице. В год принимает около 250 людей. Больше половины клиентов перешли в статус постоянных.

Александр Полозков, хозяин агроусадьбы:

У нас воздух, лес, река, рыбная ловля, баня. Ягоды летом, осенью грибы. Кому что нравится. С этим кластером, конечно, надежда на большую посещаемость.

Это место – одно из самых популярных на побережье водохранилища. Здесь проходит бард-рыбалка, которая уже стала белорусским брендом и визитной карточкой здешних мест. Но даже такое раскрученное место нуждается в новой туристической тактике.

– Сначала скажем, что здесь было. Лет 15 назад здесь было болото, сухостой.

– Здесь было как там, только еще хуже.

– Все в неприглядном виде. Если шесть лет назад постояльцам было достаточно наличия просто природы и дома для проживания, то сейчас жизнь требует того, что необходимо создавать дополнительный комплекс услуг.

Ставку здесь буду делать на детское спортивное оздоровление. Часть территории уже выровняли для нового футбольного поля. В спортивное оборудование планируют вложить как минимум 40 тысяч долларов.

Сергей Лазовский, управляющий агроусадьбой:

Сегодня спрос на спортивный отдых в Республике Беларусь достаточно высок, мы сейчас заключили ряд соглашений о сотрудничестве со спортивными школами именно по развитию спортивного оздоровления. В успех туристического кластера здесь верят, ведь вместе решать и маленькие, и большие проблемы гораздо проще.

Сергей Лазовский:

Как говорится, один в поле не воин, поэтому именно благодаря туристическому кластеру мы можем объединить свои усилия, объединить где-то информационные моменты, где-то финансовые ресурсы для создания дополнительных комфортных условий проживания, для развития нашей территории. Соответственно, для получения благ каждому участнику нашего кластера.

На реке Друть тает лед, и вид с этого балкона не хуже, чем на море. Администратор агроусадьбы Татьяна (в прошлом директор детского сада) к этому месту приросла душой. Такое происходит и с ее гостями: многие из них больше не спешат в Египет и Турцию, а приезжают сюда. Ради таких пейзажей люди закрывают глаза на плохую дорогу – после снежной зимы добраться сюда сложно. Есть здесь и еще один сомнительный для отдыха минус.