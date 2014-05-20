Городские легенды Минска

Новости Минска. Думаете, что наша столица не богата на городские легенды и предания? Мы решили прогуляться по Минску и собрать самые необычные истории. Проверить их правдивость вы, конечно, не сможете, но, если вы решили провести экскурсию по Минску гостям столицы, вашим рассказам о городе уж точно не повредит немного мистического напыления!

Сегодня невозможно представить Минск без этих бронзовых горожан. Городские скульптуры по праву можно назвать архитектурной душой города. И многие из них обрастают местными легендами, едва успев появиться на улицах.

Например, если одинокий парень немного посидит в Михайловском сквере на скамейке с Горожанкой, погладив даму за коленку, то в скором времени встретит вторую половинку.

В том же сквере, если вложить в пальцы Прикуривающего сигаретку, ваш день сложится удачно. Кстати, о стреляющей сигаретки скульптуре есть и печальная городская легенда. Поговаривают, что эта скульптура Жбанову - заказ одного тщеславного кинопродюсера. Как ни старался культовый скульптор донести, что ставить себе памятник при жизни - плохая примета, несуеверный киношник настоял на том, чтобы у Прикуривающего было именно его лицо. Этот памятник, действительно, стал посмертным: заказчик умер, не дождавшись завершения работы.

Один из городских мифов Минска гласит, что в Ратуше живет приведение местного шляхтича Михала Володковича. Он устроил пьяный дебош на заседании магистрата, за что и был казнен. Говорят, что привидение Володковича живет в Ратуше и по сегодняшний день, и по ночам тень шляхтича выходит для того, чтобы разыскать своих обидчиков.

Много легенд связано и с главной водной артерией Минска.

О принце на белом коне продолжают мечтать даже современные девушки. Вот и прекрасная шляхтянка, жившая в 16 веке, никак не могла сделать выбор: все кандидаты казались ей недостойными. Пораздумав, красавица предпочла влюбленному в нее прекрасному, но бедному, юноше, богатого старика, за что несостоявшийся жених утопил расчетливую барышню в Свислочи.

Вскоре в реке поселилась прекрасная русалка, заманивающая проходящих мимо мужчин в омут, продолжая мстить.

А эта легенда стала широко известна в городе в 50-х годах 19 века. В одной из церквей во время вечерней службы обессиленный старик в лохмотьях молился усерднее других: у него не было ни крова, ни денег, и накормить собственных детей было нечем. И помощи он просил у иконы Пречистой Матери. Божья Матерь склонилась с иконы и утешила, достала алмаз из короны ризы и отдала старику. Затем вновь стала неподвижной. Старика с алмазом поймали на выходе и обвинили в краже. Что же было дальше?

Суд решил оставить алмаз старику, но с наказом: на будущее никаких дарений ни от Бога, ни от святых, не принимать.

На сегодня всё, отправляемся домой! Кстати, перед самым закрытием метро в полнолуние появляется странный поезд без пассажиров. И тот, кто зайдет в его вагон, будет кататься в нем, причем, не только по городу, всю жизнь, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.