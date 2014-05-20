Местечко Германовичи: здесь жил и творил Язеп Дроздович — белорусский Леонардо да Винчи

Местечко Германовичи. Находится деревня в Шарковщинском районе, Витебской области, бывшее ВКЛ, сегодня — Республика Беларусь.

По мнению местных историков это поселение возникло еще в 13 веке. Но эта мысль пока что официально не подтверждена, поэтому официально первое упоминание про Германовичи считается в 1563 году.

Имение Германовичи было собственностью Сапегов. В 1739 году бискуп Юзеф Сапега решил продать это имение, и продал его за 12 тысяч талеров инфлянскому пану, у которого под опекой был очень смышленый паренек Игнат Ширин. После того как он разбогател у пана, Игнат Ширин выкупил имение в 1782 году. С того времени и до 1939 года (до прихода большевиков) имение было собственностью рода Ширинов. Род Ширинов имеет хорватское происхождение.

В 1787 году Игнат Ширин на берегу реки Дисна построил костел, где в 1796 году его и похоронили, а рядом с Игнатом Шириным похоронили позже и его жену Марию Якубовскую. Когда сюда пришли большевики, то в 1949 году после Второй Мировой войны они костел закрыли. В костеле сделали склад, хранили зерно. 40 лет большевики издевались над святыней. Только в 1989 году святыню вновь передали верующим.

В 1918 году ксендзом в этом костеле служил Михаил Букляревич. Службы он вел на белорусском языке и своим прихожанам всегда говорил: Вы не поляки и не русские — вы белорусы. Давайте вместе создавать, строить нашу белорусскую независимую страну.

Напротив костела Игнат Ширин начал строительство дворца Ширинов, который не достроил, потому что умер, а достраивали Дворец его сыновья. Дворец Ширинов хорошо сохранился и на сегодняшний день. Местные жители рассказывают: от Дворца идет подземный ход под речкой Дисной до костела (находится на противоположном берегу реки). В деревне есть еще жители, которые ходили этим подземным ходом. Когда строили мост через Дисну, пробили этот подземный ход, и сегодня он затоплен водой. Сегодня в одной половине Дворца находится детский сад, а во второй половине находится музей имени Язепа Дроздовича. Этот музей создавала учительница русского языка и литературы местной школы Ада Райченок. Ей помогали ученики школы, также местные жители. В музее собрано около 6 тыс. разных экспонатов. Вообще, Ада Райченок создала пять музеев. В Германовичах работает и созданная ею художественная галерея.

Язеп Дроздович всю жизнь вел дневник, в котором очень интересные страницы описания его фантастических снов. Ему снились сны про космос, про разные космические планеты. Все это он записывал в свой дневник. Эти удивительные сны он переносил на свои полотна. Язепа Дроздовича называют белорусским Леонардо да Винчи. Он умер непризнанным, но перед смертью Язеп Дроздович сказал: Меня еще поищут. И сегодня отправляются целые экспедиции по деревням в поисках работ Язепа Дроздовича. Его имя возвращается на Беларусь.

После смерти Игната Ширина, который вил здесь родовое гнездо, Германовичи перешли к его третьему сыну, который построил часовню св. апостолов Петра и Павла, но в 1900 году в Германовичах случился большой пожар, во время которого половина деревни сгорела. Тогда сгорела и эта часовня.

Начало 20 века — сложное было время, в том числе и для деревни Германовичи. Во время Первой мировой войны в деревне стояли кайзеровские войска. Во время советско-польской войны в деревне шли самые сильные бои — 1919-1920 годы. Все эти бои в деревне описал в своей книге белорусский писатель Михаил Машара. Книга называется «Шел двадцатый год». Все герои этой книги не выдуманные, а реальные люди, которые жили в Германовичах и в ближайших деревнях. В боях под Германовичами во время советско-польской войны принимал участие и финский полк.

В начале 20 века на месте сегодняшних Германовичей было два местечка: Новые Германовичи и Старые Германовичи. Интересно, что эти два местечка входили даже в разные волости. Уже после Рижского договора 1921 года эти два местечка вошли в состав Польши и были объединены в одно местечко — Германовичи. Это местечко в польское время стало центром Гмины.

В 1926 году в Германовичах была построена староверская Свято-Успенская церковь. Здесь было создано староверческая община. Приход этой церкви был около 400 человек. В советское время церковь была закрыта. Местные жители рассказали, что как-то церковь начала протекать — в ней проломилась крыша. Местные староверы за одну ночь перекрыли церковь целиком новым гонтом. Из-за этого в местечко с области приехали компетентные органы, начали вести допрос: кто перекрывал, кто что знает, но ни один человек в Германовичах никого не выдал. В церкви находлись иконы еще 13 века, но церковь обворовали, и эти иконы были украдены.

Раньше в Германовичах проживало много евреев. Было в деревне две синагоги. Интересная история строительства второй синагоги. В деревне жил состоятельный еврей, который имел 420 га земли. Был у него племянник, который как-то отсудил у дяди 50 га земли. Они поссорились. Дядя не захотел ходить в одну синагогу с племянником и построил себе вторую синагогу. Вот так и появились две синагоги. На сегодняшний день ни одна синагога не сохранилась. Здесь было когда-то и еврейское кладбище, но в советское время в 1970-х годах местный колхоз отдал распоряжение — все надмогильные камни собрать в одну кучу. Еврейское кладбище распахали под колхозное поле. На сегодняшний день в Германовичах сохранилось только одно еврейское строение.

Сначала Германовичи были католическим поселением, но позже здесь хорошо уживались без ворожбы разные конфессии, национальности. Не так давно в Германовичах появилась православная церковь, в здании которой раньше была столовая.