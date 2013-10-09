Город Светлогорск (Гомельская область) – это бывший посёлок Шатилки, где жила белорусская шляхта

Знакомьтесь: город Светлогорск, центр Светлогорского района. А находится этот город в Гомельской области. Бывшее Великое княжество Литовское, а сегодня – Республика Беларусь.

Некоторые думают, что город Светлогорск был основан в советское время на пустом месте. Это неправда. В 1961 году Указом Президиума Верховного совета БССР посёлок Шатилки был переименован в город Светлогорск. Заметьте: переименован, а не основан. Вот здесь было старинное поселение Шатилки со своей интересной и мощной историей.

В советское время много где переименовывали разные поселения, но к истории этих поселений относились по-разному. Вот, например, переименовали город Петербург в Ленинград, но не перечеркнули его историю, не забыли ни про Петра І, ни про Екатерину ІІ. А вот когда в Беларуси переименовывали старинное поселение, давали ему советское название, то всю предыдущую историю этого поселения уничтожали.

Так уничтожали наши вековые традиции, нашу историческую память, но шило в мешке не утоишь. И как говорил наш классик Кондрат Крапива: «Чтобы солнце заслонить, ушей ослиных мало». Всё возвращается на круги своя. Наша история возвращается к нам.

Место это очень-очень старинное. И поселение разместилось как раз на берегу реки Березина. Наши белорусские учёные доказали, что люди по Березине сюда приплыли очень-очень давно. Вот там, где от Березины отходит так называемый «холодный канал» на Светлогорскую ГЭС, нашли древнее поселение. А на том поселении разные кремни. Эти кремни эпохи мезолита. А это 7–5 тысячелетие до нашей эры.

На страницы письменных источников это поселение попало ещё в 16 веке. И жил здесь тогда наш белорусский шляхтич Роман Шатила. Вот от фамилии Шатила и пошло название поселения – Шатилки, или как раньше ещё писали Шатиловичи. А бывшие Шатилки, или Шатиловичи, сегодня называются город Светлогорск.

Благодарные потомки в Светлогорске на почётном месте на главной площади поставили памятник Роману Шатиле. Вот так выглядел в 16 веке белорус, как когда-то говорили – литвин. И не надо белорусов в лапти обувать! Каждый археолог скажет: при раскопках у белоруков найдена именно кожаная обувь. Наши предки ходили в сапогах со шпорами и с саблей на боку.

Роман Шатила, видимо, после себя сына не оставил. Потому что в наших архивах был найден привилей с подписью самого короля Сигизмунда Августа. Он датируется 15 июня 1560 года. В нём говорится, что Остров Шатилинский на горе на Горвальском тракте над рекой Березиной после смерти предыдущего владельца Романа Шатилы передать шляхтичу Ждану Манкевичу в пожизненное пользование с обязательным исполнением воинской службы.

Шляхтичи Манкевичи происходили от старинного белорусского, как раньше говорили – литвинского, рода герба Любич. Здесь, в Шатилках, они прожили не одно столетие. Это были такие шляхтичи-земледельцы, воины. Что-то наподобие испанских идальго или японских самураев. Они работали на земле и своими рабочими руками добывали себе кусок хлеба. А когда враг подходил к стране, то они этими своими рабочими руками брали оружие и шли защищать свою родину, нести воинскую службу.

При шляхтичах Манкевичах Шатилки были не простым поселением. Здесь сегодня проходит улица Советская. А когда-то был Горвальдский тракт. А Горваль – это было у нас большое такое местечко с замком. Сегодня это деревня в Речицком районе. Когда-то здесь, где Шатилки, была таможня. Что-то наподобие сегодняшнего логистического центра. Здесь была усадьба укреплённая. И когда вели раскопки здесь, на старых Шатилках, то здесь нашли очень много разных интересных вещей. Здесь были найдены пули для пистолетов, для ружей, ножи, много трубок для курения табака, шпоры для сапог, монет разных много и много разных украшений.

Артефакты, которые были найдены при раскопках Шатилинского Острова, сегодня находятся в краеведческом светлогорском музее. Здесь очень много разных артефактов. Про них нам расскажет сотрудница этого музея, которая, кстати, ещё занимается реконструкцией старинного белорусского костюма.

Татьяна Климович, главный хранитель фондов Светлогорского историко-краеведческого музея:

Да найбольш цікавых знаходак, якія былі вынайдзены на Шатілінскім Востраве, адносіцца завушніца, якая датуецца 7 стагоддзем нашай эры. Такія завушніцы насілі мужчыны высокага сацыяльнага ўзроўню шляхецкага паходжання. Такую ж завушніцу мы можам бачыць на карціне Ван Дэйка «Карл Сцюарт». Мода на такія гламурныя шляхецкія завушніцы ад нас, ад Беларусі, пайшла і да берагоў ракі Тэмзы, да саміх англійскіх каралёў.

В 1650 году в Шатилках потомками бобруйского старосты Петра Тризны был построен святой храм. А позже он был подарен иезуитам. И здесь в Шатилках был миссионерский пункт иезуитов. Местные жители всегда крепко держались своей веры католической. Во время многочисленных войн костёл неоднократно был уничтожен, но местные жители, местные католики, всегда вновь отстравали свою святыню.

Во время войны 1812 года в очередной раз шатилковский костёл был уничтожен. Но спустя 6 лет в 1818 году шляхтичи Манкевичи стали инициаторами строительства здесь нового храма. И тот храм простоял вплоть до начала 20 века. Но он уже был старым, и в 1905 году из имения Иленполь (сегодня это границы города) в костёл на праздник Воздвижения приехал граф Болеслав Тышкевич. И после богослужения он сказал прихожанам, что костёл этот уже старый, и если никто не против, то он готов помочь построить здесь новый храм.

Болеслав Тышкевич дал лес на костёл, шатилковские мужчины его спилили и привезли сюда. Тышкевич нанял хорошую бригаду плотников, и в 1906 году храм здесь был построен – новенький, деревянный. Тышкевич дал приказ установить в нём орган очень громкий. И орган, говорят, был такой, что когда на нём играли, то в соседних домах даже окна дрожали. А рядом с костёлом поставили колокольню на три колокола.

Во время Первой Мировой войны в костёл привозили погибших солдат царской армии, и сюда приезжал православный батюшка, они вместе с ксендзом отпевали здесь погибших. И здесь на погосте возле костёла их и хоронили. Но когда пришли большевики, то они уничтожили и храм, и могилы Первой Мировой войны. А также здесь, возле костёла, были уничтожены и своды местных богатых шляхтичей, и надгробия – очень красивые, из чёрного мрамора – основателей костёла Тышкевичей.

В 1936 году в советское время было принято решение храм закрыть. Но местные католики стали на защиту своего костёла. За это их обвинили в контрреволюции: кого расстреляли, а кого отправили на 10 и более лет в советские концлагеря. Ну, а храм по брёвнышку разобрали, и из этих брёвен построили местный клуб. Рассказывают: когда костёл разбирали, здесь на площадке играли два мальчика, и бревно с костёла сорвалось, и одного из них убило. И убило мальчика именно того человека, который был инициатором уничтожения шатиловского храма.

И только в 90-х годах прошлого века в Светлогорске был восстановлен католический приход. И начали здесь строительство на новом месте нового каменного храма. И в 1997 году костёл вознёс свои башни к небесам. И его освятили в честь Святого Креста.

Шатилки когда-то были чисто католическим посёлком. Здесь жила только одна шляхта. Когда после второго раздела Речи Посполитой Шатилки вошли в состав Российской империи, здесь было 20 дворов чиншевой шляхты.

Во время восстания Кастуся Калиновского местная шляхта, конечно, поддержала повстанцев. После поражения восстания у местной шляхты земли отобрали, и Шатилки сделали казённым имением. И его подарили за хорошую службу российскому чиновнику Акинфию Скалову. В то время здесь на Березине была пристань, трактир. И интересно, что в 1894 году дочь Скалова Ольга, окончив в Петербурге педагогические курсы, решила здесь открыть школу для местных детей.

Когда госпожа Ольга собиралась открыть здесь школу, здесь жили одни только католики. И они очень настороженно смотрели на православную учительницу. Но позже всё же начали пускать своих детей к ней в школу. Но школу вскоре российские власти закрыли, потому что она была тайная. А все тайные собрания были тогда запрещены. Ольгу начали таскать по разным судам, и она обратилась в соседнюю деревню к православному батюшке, чтобы эту школу сделать церковно-приходской. Но батюшка сказал, что школа католическая, и они её к себе взять не могут, потому что это противоречит их инструкциям. Госпожу Ольгу в тюрьму не посадили, но школу открыть в Шатилках она так и не смогла.

Первый православный храм в Светлогорске появился только в конце прошлого столетия. Это Петропавловская церковь. Сегодня в Светлогорске два православных храма: Петропавловская церковь и храм Преображения Господня.

В 20-х годах прошлого века здесь на базе кузницы местные жители открыли артель «Красный судостроитель». И эта артель превратилась потом в судостроительную верфь. Здесь строили баржи, дебаркадеры. Вот бы восстановить этот водный путь! А то у нас как только лето, наши белорусские туристы томятся в автобусах, по двое-трое суток добираясь до Чёрного моря, чтобы там немного полежать, отдохнуть. А так бы здесь вот на пристани сели на пароходик на Днепре и с песней в Чёрное море, с ветерком. Красиво! Эх, восстановить бы тот путь, было бы чудесно!

Вот такой у нас есть город Светлогорск – молодой город на старинной земле Шатиловской. Сегодня спорят о том, нужно ли нам менять эти советские названия. Мне кажется, что не нужно ничего менять. Нам просто нужно вернуть наши исконные названия.