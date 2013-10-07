Под Брестом находится единственная в Беларуси казачья станица

Новости Беларуси. Под Брестом поддерживают традицию казачества. А помогают в этом им их украинские товарищи. Лихая джигитовка и виртуозное владение шашкой. В единственной в Беларуси казачьей станице к такому укладу относятся серьезно: в седло их дети садятся раньше, чем учатся ходить.

Атаман Григорий – потомственный казак. Сын кубанских и украинских станичников убежден: казачье братство национальности не имеет. Поэтому с украинскими казаками брестские «братья по духу» отношения поддерживают самые тесные.

Григорий Исайков, атаман казачьей станицы:

Казаки – все братья. Хоть на Луне казак – он все равно брат. Где его Бог поставил служить, там он и служит: в Украине, в России, в Беларуси. Атаман Крыма у нас был в гостях. Очень ему понравилось здесь, на станице. Был у нас здесь атаман с великого войска донского.

Совместные праздники не только повод для встречи, но и возможность продемонстрировать свою удаль. Лихая джигитовка – умение, которым в совершенстве владеют только настоящие казаки, от наездника требует особой подготовки. Игорь Песецкий уверяет: казачество для него не просто хобби.

Игорь Песецкий:

Образ жизни обычный – это как? На работу, с работы постоянно, да? А у нас лошади, тренировки, служба в храме, крестные ходы.

Казачий уклад в семье поддерживает и жена Игоря. Даже свадьба у молодых людей прошла по казачьим канонам: на венчание молодожены отправились верхом. Традиции, уверены Ксения и Игорь, продолжат и их дети: двухлетняя Апполинария уже уверено держится на лошади. Казачка признается: дочь оказалась «в седле» еще до своего рождения.

Ксения Песецкая:

Она без коней уже «пищит». Во-вторых, она, дело в том, что я выступала на джигитовке, мое было выступление в джигитовке, я была беременная. Наверное, 8 недель. Я еще не знала. И вот уже с ней внутри, получается вот, я уже «джигитовала». И она у нас свои «па», «выкрутасы» и на лошади вот с папой, и дома на деревянном коне – это все, это у нее перевороты, стоя: «Смотри, папа». Хотя мы, в принципе, сейчас, так, чтобы вот ее чему-то учить, мы специально не учим. Но то, что ребенок тянется, это точно.

Пока единственная в Беларуси казачья станица по численности совсем небольшая: всего 20 казаков и 5 кандидатов. Но традиции здесь соблюдают: один из самых почитаемых праздников – Крещение, брестские казаки готовятся отметить вместе с украинскими друзьями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.