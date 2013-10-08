Деревня Дворец (Гродненская область): раньше это было шляхетское местечко, где стоял большой дворец

Обычно название своё поселение получает или от владельца, который основал его, или от речки, на которой оно возникло. Во Дворце протекает речка Молчадка. А название пошло от обычного двора. Дело в том, что поселение здесь возникло дороге Слоним–Новогрудок. Здесь даже был небольшой замок и небольшой двор. Этот небольшой двор так и называли – дворец. А вот впервые в летописях поселение упоминается в 15 веке, и принадлежал тогда Дворец шляхтичу Фёдору Долголдовичу.

Фёдор Долголдович правил здесь недолго, потому что в скором времени сюда приехали магнаты Кежгайловичи. А Кежгайловичи – это известный литвинский боярский род. А известен этот род ещё с 14 века. А родоначальником Кежгайлов считается третий сын боярина Волимонта Кежгайло. И вот когда этот Кежгайло принял христианство, стал католиком, его назвали Михаил Кежгайло. Он и считается родоначальником. Его сын, тоже Михаил, был канцлером Великого княжества Литовского в 1444 году, и за хорошую службу великий князь Казимир подарил ему вместе с некоторым деревнями и эту деревню Дворец.

Эта Свято-Покровская церковь была здесь построена 1866 году на месте старой униатской деревянной церкви. Ту униатскую деревянную церковь перенесли отсюда на старинное кладбище. К большому сожалению, до наших дней она не сохранилась. А вот этой церкви повезло больше, даже больше чем костёлу, потому что она с 66-го года так ни разу и не закрывалась. И даже несмотря на то, что во времена советской власти здесь не было батюшки. Когда батюшки здесь не было, то люди сами приходили сюда, открывали двери и молились Богу.

После третьего раздела Речи Посполитой Дворец отошёл в состав Российской империи. В 19 веке сюда заглянул Ян Казимир. Приехал он сюда не потому, что это принадлежало его родне, а потому, что здесь, рядом с Дворцом очень много сохранилось курганов каменного века. А Ян Казимир был известным археологом.

И вот Казимир Завиша в своём блокноте записал, что во Дворце в то время жило 500 человек, находились две церкви, одна часовня, один костёл, школа, богадельня, девять магазинов и два трактира. И вот в один из таких трактиров и зашёл итальянский путешественник и удивился тому, что местная молодёжь танцует не лявониху, или крыжачок, или польку , а исполняет танец, который очень ему напоминал его родной Неаполь и тарантеллу.

В своём блокноте он записал, что в трактире сидел волынщик, к нему подходили по очереди пары. Пары эти давали ему кто яйцо, кто блин, кто копейку, и он начинал играть для них музыку, похожую на тарантеллу. И они танцевали под неё. Сначала пары танцевали напротив один одного, после шли кругом, потом снова один напротив другого, а заканчивался танец этот вальсом. И ещё блокноте он записал, что здесь, во Дворце, живут очень сообразительные, остроумные люди, которые любят отмечать свои праздники и для этого ничего не жалеют.

В начале 19 века Дворец был почти полностью шляхетским местечком. И вот когда в 1831 году в Беларуси началось шляхетское восстание, конечно же, местная шляхта поддержала это восстание. Во время восстания местечко было почти полностью сожжено. А тех шляхтичей, которые его поддержали, после поражения восстания выслали в Сибирь. И после восстания у Завишей это местечко забрали. Но царские власти его передали шляхтичам Протасевичам. Но за что – неизвестно.

Протасевичи начали отстраивать Дворец. Здесь они построили себе большой дворец, а рядом с ним – множество хозяйственных построек, заложили парк. И поскольку тот костёл, который строил ещё Андрей Завиша, сгорел во время восстания, то решили построить здесь костёл новый, кирпичный. Но в то время царскими властями было запрещено в этом крае строить кирпичные костёлы.

И вот жена тогдашнего владельца Дворца Аполлинария Протасевич поехала в Петербург, добилась там того, чтобы ей дали разрешение на строительство здесь кирпичного костёла, поехала к Радзивиллам, у них взяла деньги на строительство, своих добавила, и вот так, благодаря Аполлинарии Протасевич, здесь, во Дворце, и возник этот костёл в необарочном стиле. Освещён был в 1905 году в честь Святого Антония Падуанского. Но, к большому сожалению, сама Аполлинария Протасевич до этого дня не дожила.

Здесь, на окраине Дворца, на древнем католическом кладбище и похоронена Аполлинария Протасевич, благодаря усилиям которой и появился во Дворце костёл. Рядом с памятником ранее находился ещё и склеп, где были похоронены дети Аполлинарии. Она, к большому сожалению, пережила своих детей. И вот после её смерти её муж в Неаполе заказал для неё памятник, ангела, привёз сюда, во Дворец, и установил на могиле своей любимой жены.

Местные жители рассказали, что этот ангел на Рождество трижды облетает Дворец. Во времена советской власти комсомольцы решили этот миф уничтожить, развеять. Они пришли ночью взяли этого ангела и скинули на землю. Но когда пришли сюда на следующий день, то увидели, что ангел стоит на том же месте, где и стоял. Они подумали, что это кто-то из местных приходит ночью и устанавливает его на старое место, и решили покараулить. И вот когда они всю ночь здесь просидели у памятника и под утро заснули, когда проснулись, увидели, что ангел снова стоит на том же самом месте, где и стоял. И вот, слава богу, с того времени этот памятник никто не трогает.

Когда Протасевич остался один – жена умерла, дети умерли, – он решил покинуть этот уголок и уехать за границу, в Польшу. Часть земли своей он продал, а дворец, хозяйственные постройки – всё это он передал костёлу. Говорят, здесь, в этом здании, раньше были костёльные мастерские. Здесь мужчины делали для костёла разную утварь – скамейки, столы. После Второй Мировой войны, когда сюда пришла советская власть и был организован колхоз, то колхозу нужны были свои хозяйственные постройки – свинарники, коровники. Тогда дворец разобрали на кирпичи. И это единственное, что осталось от имения Протасевичей.