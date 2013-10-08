Деревня Вересково (Гродненская область) когда-то была владением Радзивиллов и ирландского графа, а местную церковь построили ирландцы

Говорят, что когда-то в этих местах росло очень много такой травы, как вереск. И вот когда появилась деревня, то её так и назвали – Вересково.

Деревня Вересково находится среди лесов. И вот эти места и до сегодняшнего дня ещё, бывает, называют Немировщина. А Немировщина называют потому, что в 16 веке эти места принадлежали шляхтичам Немировичам и правил здесь Вацлав Немира.

Раньше Вересково – это было маленькое имение, и вот история этого маленького имения начинается с того, что Вацлав Немира подарил его своей дочери Анастасии. А подарил Немира Вересково своей дочери, когда та вышла замуж за полоцкого воеводу Николая Глебовича.

Молодые решили свой медовый месяц провести в путешествии по своим владениям. И вот в то время здесь, на окраине Вересково, в лесу, жила одна старенькая бабушка, знахарка. Звали её Нежила, и было ей, говорят, больше ста лет. А знахарями были все её предки. Она странной была ещё потому, что как бы она и крестик носила, и в церковь ходила, но и про капище языческое не забывала и поклонялось ещё и богу Перуну. Одним словом, исповедовала двухверье.

Энциклопедическая справка. Двухверье – религиозное и культурное явление сосуществования традиционного христианства и элементов дохристианских верований. В рамках православной традиции двухверье – отождествление народом некоторых христианских праздников с языческими божествами. Например, Илья Пророк отождествлялся с Перуном. Также многие православные церковные праздники были приурочены к язычеству.

И бот эта бабушка, которую звали Нежила, она, говорят, лечила людей от разных болезней. Лечила людей всех без исключения: как христиан, так и язычников. Для неё разницы не было. А ещё, говорят, она очень уважала старину и любила своих предков и этому приучала и местных, чтобы не забывали корни свои. А ещё, говорят, она могла определять и предсказывать судьбу человека.

И вот, когда она узнала, что сюда, в Вересково, приехали молодые господа, то она решила пойти к ним. Она пришла к ним, позвала к себе Анастасию, достала шесть старинных необычных монет и дала ей в руку. И говорит: «Это тебе на любовь, на расставание, на возвращение, на совесть, на вдохновение…» А одну дала и тихонько прошептала что-то ей на ухо, чтобы никто не услышал. Анастасия поблагодарила и пригласила в гости бабушку, но та поклонилась и пошла к себе в лес.

И вот говорят, что, действительно, Анастасия прожила очень счастливую жизнь с Глебовичем. Она родила ему много детей. В 1557 году Вересково Анастасия подарила своей дочери Регине. А вместе с Вересково и эти шесть таинственных старинных монет.

Рассказывают, что каждый новый хозяин, который получал эту деревню Вересково, получал вместе с ней и этой землёй шесть древних загадочных монет. Наверное, так того хотела бабушка Нежила, чтобы монеты никогда не покидали это место. Говорят, что, то ли благодаря этим монетам, то ли людям, которые здесь жили и исполняли завет этой бабушки, здесь помнили о своих предках и никогда не забывали старину, свои корни.

Но деревня эта очень хорошо развивалась, и её миновали всегда и разные болезни, и войны. Но вот где-то в конце 18 века эти монеты куда-то исчезли. И в 1777 году Вересково попало к князьям Радзивиллам.

Радзивиллы не обратили внимания на исчезновение местной реликвии. Эти монеты искать не стали, а Вересково присоединили к своему местечку Вселюб, которое находится недалеко отсюда. Радзивиллы – это были не те магнаты, которые бы занимались только одним местечком или деревней. Их интересовала судьба родины. Да и события в то время развивались не очень хорошие: восстание Тадеуша Костюшко, три раздела Речи Посполитой. И вот после третьего раздела Речи Посполитой и Вселюб, и Вересково отошли в Российскую империю.

Когда началась война 1812 года и когда сюда пришли наполеоновские войска, то Радзивиллы, как и многие другие белорусские шляхтичи, стали на сторону Наполеона. И Радзивиллы, и большая часть белорусской шляхты с радостью приняли сторону Наполеона потому, что они надеялись, что с помощью Наполеона они смогут возродить Великое княжество Литовское. Но вот когда Наполеон это сражение проиграл, то и Радзивиллы, и другие должны были просто покинуть эти земли и уйти в эмиграцию.

В эмиграцию подались и Радзивиллы, а вот их земли начали раздавать тем, кто воевал на стороне российского царя. В российской войске воевал ирландский граф Иосиф О’Рурк, наследник тех графов, которым принадлежало ирландское графство Лейтрим. И именно они в 15 веке руководили народным ирландским восстанием против английских поработителей. И когда восстание потерпело поражение, О’Рурки вынуждены были эмигрировать в Париж, а в 1760 году их внуки пошли на службу к российскому царю.

Энциклопедическая справка. О’Рурки – древний ирландский род, наследники Артура, сына Рурка, который был убит в 1046 году. Девиз: «Победитель победителей». Начиная с 9 века владельцы ирландского графства Лейтрим. В конце 6 века участвовали в антианглийском восстании. После осады города Кинсейл и окончания восстания около 70 его руководителей, в том числе и граф Брайан О’Рурк, вынуждены были покинуть Ирландию.

Иосиф О’Рурк родился уже в России. В детстве его зачислили в элитный гвардейский полк. Он начал очень скоро свою блестящую военную карьеру. Участвовал в русско-турецкой войне. А в 1812 году в войне с Наполеоном он уже командовал авангардом западной армии. Дошёл до Парижа. И за успешные сражения русский царь его наградил орденами Святого Георгия, Святой Анны, а также подарил ему 6762 десятины земли на Новогрудчине, которая когда-то принадлежала Радзивиллам.

И вот ирландец О’Рурк Иосиф приехал сюда. Говорят, ему здесь очень понравилось, что-то ему напомнило его родную Ирландию, возможно, доджи, и он решил остаться здесь навсегда.

Иосиф О’Рурк остался в Беларуси навсегда. А поселился недалеко от Вересково. Там он построил имение, различные хозяйственные постройки. Но вот в 1830 году началось шляхетское восстание.

Энциклопедическая справка. Восстание 1830–1831 гг. в Польше, Беларуси и Литве (ещё его называют «ноябрьское восстание») – национально-освободительное восстание за восстановление Речи Посполитой в границах 1772 года. Вызвано нарушениями со стороны царизма автономии Королевства Польского и польской конституции 1815 года, постепенной ликвидацией государственности и желанием шляхты Беларуси и Литвы возобновить свои права правления в независимом государстве.

И вот что удивительно, что предки О’Рурка ирландцы сражались на своей родной земли против Английской империи, а их потомок помогал другой, Российской империи, усмирять белорусских повстанцев. И за это он получил чин генерала от кавалерии, а его семья получила титул графов ирландских.

Вот часовню на деревенском кладбище в Вересково, говорят, построили ещё при ирландцах графах О’Рурках. Она целиком соответствует православным канонам, но что-то в архитектуре есть такое непривычное. Может, потому что ирландцы имели об архитектуре свои представления. И вот в 90-х годах прошлого века эту часовню переделали под церковь, и из Новогрудка раз в неделю сюда приезжает священник, и здесь идут богослужения.