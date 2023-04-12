Где самое загадочное озеро в Беларуси и единственная в нашей стране пещера? Рассказала инструктор-методист по туризму

В Глубоком всегда наклевывается масса приключений. И дело не только в том, что рыбы и вишни здесь хоть отбавляй. Более 10 озер, волшебная архитектура и, кстати, единственная в нашей стране пещера так и манят заглянуть в этот синеглазый край. Но сегодня наше путешествие будет особенно экзотическим в программе «Земля памяти» на СТВ. «Живой XVIII век!» Что интересного в храме Успения Пресвятой Богородицы? Подробности здесь.

Озеро Шо. И вы в самом центре Европы! К такому выводу в 2002 году пришли белорусские ученые из «Белаэрокосмогеодезии». Но сразу предупреждаем вопрос. Символичный знак в Полоцке ни капли этому не противоречит. Просто в масштабах Европы от озера Шо до Полоцка всего-то 40 километров. Интересно другое. Здесь проходит водораздел Балтийского и Черного морей. Наши предки верили, что в таких местах находятся порталы в другие миры, и издавна считали его сакральным. Многочисленные легенды находят подтверждение в археологических памятниках, курганах и городищах. Но есть то, что навсегда останется тайной.

Алла Галай, инструктор-методист по туризму Глубокского районного физкультурно-оздоровительного центра:

Например, подводный некрополь вот в этом озере Шо. Каменные кресты, которые у нас разбросаны в нашем регионе, можно видеть на разных кладбищах, но здесь целое собрание. Что это было такое: это было капище языческое или это было раннехристианское кладбище – мы не знаем. И увидеть этот некрополь можно только с лодки, с берега его не увидишь. Озеро по форме напоминает блюдце. Его ширина… Если по площади брать, оно 3-е в Витебской области, а глубина его максимальная – 4 метра. Как могло произойти затопление? Когда-то здесь был ледник, и на водоразделе, естественно, он задержался дольше всего, а вода, которая после ледника образовалась, – часть стекла в Балтийское море, часть – в Черное, а часть осталась здесь

Шо вы говорите? Название озера происходит не со старославянского, а со старошведского. И это еще одно подтверждение, что на эти земли ступала нога скандинавов. Находки эпохи викингов – тому свидетели. Путь из варяг в греки проходил восточнее, но он не был единственным. Ряд кланов использовали альтернативные пути, на которых не надо было платить пошлины. Один из них – река Шоша. Вполне вероятно, что глубочане – потомки бравых викингов.

Алла Галай:

Здесь рядом и озеро Долгое – буквально меньше километра. Есть на что посмотреть. Это белорусский Байкал. Это самое глубокое озеро. Здесь, на озере Шо, когда сойдет лед, очень много лебедей. Вода хорошо прогревается, летом вполне купаться можно. Здесь же недалеко наша пещера находится – на озере Гиньково – единственная в Беларуси природная пещера.