Фёдор Конюхов: Приятно, что на карте сектор в Антарктиде назван моим именем

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ легендарный путешественник, художник, священнослужитель Фёдор Конюхов.

С какой целью вы приехали в Минск?

Фёдор Конюхов, путешественник, художник, священник:

Я приехал в Минск к своим друзьям. Я соскучился по Беларуси. Приехал по приглашению друзей-священников. Они строят храм Богоявления в Минске. Я не могу стоять в стороне, когда мои друзья, коллеги, братья строят храм. Я привез 20 своих работ в Дворец искусства. Потому что я учился в Беларуси - в Бобруйске, а ни разу своих работ не показывал.

Не многие знают Федора, как художника. 13 ноября открылась выставка картин Фёдора Конюхова. Расскажите, пожалуйста, о ней.

Фёдор Конюхов:

Друзья просили отобрать работы, которые можно привезти в Минск. Больше взяли графики. По-профессия я художник. Выставка будет проходить до 30 ноября. В Беларуси получил образование резчика-инкрустатора, а в Париже я стал художником станковой графики.

Но в первую очередь вы путешественник и многое успели увидеть за время своих путешествий. Сейчас, спустя столько времени, эмоции остались?

Фёдор Конюхов:

Я путешествую более 40 лет. Сейчас мне 61 год и я недавно вернулся с Эвереста. Что касается эмоций, то впервые на Эвересте я был в 1992 году, а сейчас, в 2012, второй раз. Когда я восходил в этот раз, ничего не изменилось - такой же мороз, ураган и ветер. И ощущение, что тогда было тяжелее и опаснее, чем сейчас.

Когда я вспоминаю свои кругосветные плавания, а их было 6, я понимаю, что испытывал такое же волнение на шестой раз, как и в первый. По-другому не бывает. Все экспедиции разные и все они запоминаются.

О вас много шутят. Есть анекдот о том, что Федор Конюхов вышел в магазина за кефиром, а параллельно совершил 2 кругосветных путешествия. Как вам удаются такие подвиги?

Фёдор Конюхов:

Я завидую этим шуткам. Все мои экспедиции готовятся очень долго и очень тщательно. Я всегда говорю молодым людям, когда, например, встречаюсь со школьниками, что человеку очень не много времени дано для жизни. И в этом промежутке времени надо больше увидеть, сделать и рассказать. Конечно, я не могу вернуться из плавания, спуститься с гор и лечь отдыхать, потому что у меня помимо экспедиций, встречи. Сын говорит, что он никогда за свою жизнь не видел, чтобы его отец спал.

Когда я поднимался на Эверест, у меня на подготовку ушло 19 лет. Сначала я стал мастером спорта, потом я поднимался на все самые высокие горы, какие только есть на земном шаре - на всех континентах и на полюсах. Я в 15 лет переплыл Азовское море, а через 35 лет переплыл Атлантический океан. Я об этом долго мечтал. Сейчас у меня строится другая лодка, идет подготовка к тому, чтобы переплыть Тихий океан. Это запланировано на 2013 год. А в 2020 будет погружение в Марианскую впадину. Таким образом, каждая экспедиции долго готовится. Она оплачивается и мне остается только выполнять. У меня все расписано, но мне жить легко, и я живу в свое удовольствие. Иногда слышу, говорят, мол, Федор Конюхов ни с того ни с сего взобрался на Эверест. Но близкие люди знают, что я еще в 8 лет был уверен, что стану путешественником, с детства знал, что буду священником, а когда учился в Беларуси, знал, что стану художником.

У вас есть супруга, есть дети. С лёгким сердцем жена отпускает вас в путешествия?

Фёдор Конюхов:

С лёгким сердцем никто никогда не отпускает. Все переживают. Просто все же знают меня как путешественника и жена Ирина меня встретила таким. Если бы встретила другим, а я потом ни с того ни с сего стал путешественником…Также и родители мои. Да, они переживали, волновались, но… Все меня знают как путешественника и мало кто знает, что я художник, профессор Российской академии водного транспорта. Все думают, что я моряк. Знаете почему? Потому что кругосветные плавания очень длительные - 508 дней, 224… К Южному полюсу шел 64 дня - и это уже большое путешествие, а когда на 508 дней!? Люди это запоминают.

Путешествовать в одиночку тяжело?

Фёдор Конюхов:

Тяжело, но не из-за того, что я не люблю людей или убегаю от них. На самом деле, я люблю людей и этот мир, просто одиночки ставят другие задачи - то, что может делать команда, делает один человек. Например, яхтой, на которой я путешествовал, должны управлять 14 человек. И то, что я был один, нарушение всех правил. Вот это и есть цель одиночки.

Не будь вы священнослужителем, можно было бы говорить, что Вы - человек, который хочет таким образом удовлетворить свои амбиции. Но у вас, наверняка, другие цели?

Фёдор Конюхов:

Если ты берешься за рекорд, то амбиции какие-то должны быть. В 2008 году установил рекорд, который до сих пор остается за россиянами - плавание вокруг Антарктиды. 6 лет готовили эту экспедицию англичане, австралийцы… И пригласили меня. Как обычно, были выставлены призы. Иногда это денежные вознаграждения, иногда кубки - красивые и не очень, грамоты. А здесь победителю обещали, что на карте сектор в Антарктиде будет назван его именем. Конечно, амбиции тут начали у многих играть. И я прошел. У меня были амбиции, ведь в Антарктиде уже были участки, названные именами Шеклтона, Скотта, Амундсена, Дрейфа, русского мореплавателя Беллинсгаузена. Было приятно, что и мое имя там появилось. И приятно даже не столько за Конюхова, сколько за то, что Россия забрала еще одну частичку Антарктиды.