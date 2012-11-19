Путешественник №1 в мире Федор Конюхов: Хочу, чтобы Беларусь, Россия и Украина были морской державой

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает священник, путешественник и художник Федор Конюхов.

Всемирно известный путешественник Федор Конюхов. На неделе он приехал в Минск, а мы не упустили возможность пообщаться с живой легендой. На счету Конюхова полсотни уникальных экспедиций и восхождений, среди которых 4 кругосветных путешествия в полном одиночестве. Он 15 раз пересек Атлантический океан. А на яхте в общей сложности преодолел 380 тысяч миль, что сопоставимо с расстоянием от Земли до Луны. Недаром Международная ассоциация экстремальных приключений назвала его путешественником «номер один» в мире.

Федор Филиппович, вот Вас называет человеком мира, родились Вы, кажется, в Украине, учились в Беларуси, в Бобруйске резьбе, кажется, вот с тех пор Вы в Беларусь приезжаете часто?

Федор Конюхов:

Нет, к сожалению, не часто, но я был в 2009 году в свое родном городе Бобруйске, был в училище художественном. Когда я вспоминаю о мысе Горн, самая южная точка Америки, сложнопроходимая для моряков и путешественников, мы в 2009 году поставили православный крест в память о погибших моряках и путешественниках при проходе мыса Горн. И этот крест изготовили в Бобруйске в художественном училище №15, там, где я учился, освятили мои коллегии-священники.

Там недавно были яхтсмены из Армении и говорили, что они увидели наш крест и сами поставили армянский крест возле креста нашей русской православной церкви и креста, который изготовлен из белорусского дерева.

Я знаю, что Вы приняли не так давно сан священника…

Федор Конюхов:

Мои друзья-батюшки строят у Вас храм, Богоявленский храм в Минске, и я не мог стоять в стороне. Этот храм украсит город, туда будут ходить наши дети, внуки, храм строится на века. Я привез картины, если их кто-то приобретет, то, конечно, эти деньги уйдут на строительство храма.

Но Ваши картины, я знаю, кажется, есть в коллекции премьер-министра Австралии!

Федор Конюхов:

Конечно, больше покупают картины коллекционеры. Мои картины есть в коллекции Билла Клинтона в Америке, президента Макдональда в Канаде, и в Австралии.

Совершенно недавно мы Вас узнали в новой ипостаси. Оказывается, есть чай Федор Конюхов. Это что, бизнес?

Федор Конюхов:

Я бизнесом никогда не занимался, у меня не получалось. Это мои друзья взяли, назвали. Я брал чай и шел в экспедицию на 508 дней, они давали мне чай, назвали чай «Федор Конюхов», я брал к Северному полюсу, на вершину Эвереста поднимался. Часть ушла для моих друзей, а часть была роздана или продана.

Я смотрю на Вашу картину, «Антарктика» называется, мне навеяло что-то Шагаловское, у Шагала есть «Человек, летящий над городом», у Вас – «Человек, летящий над Антарктикой».

Федор Конюхов:

Я люблю Шагала. В то время параллелей таких не было.

Мне нравится, когда меня сравнивают с Николаем Рерихом, Рокуэллом Кентом. Я люблю Пикассо за работоспособность и что он был экспериментатором, но его картины меня не трогают духовно.

Вы были на 5 полюсах, а вот в Беларуси есть центр Европы, во всяком случае, мы на него претендуем, хотя еще 4 или 5 государств тоже претендуют на этот статус. А вот Вы не хотели бы побывать в центре Европы?

Федор Конюхов:

Я бы хотел побывать! Мне интересно! В Полоцке? У меня там и родственники есть в Полоцке я хотел бы побывать.

Но все-таки белые пятна на карте Ваших путешествий есть?

Федор Конюхов:

Много! Господь Бог, как сказано в одном из Псалом, что человеку дано прожить 70, при лучших обстоятельствах 80 лет в труде и болезни, и человеку не дано, чтобы в мире все увидеть, все познать. Ведь тогда не будет развития.

Вы планировали в этом году спуститься в Марианский желоб, самый глубокий, год-то заканчивается – успеете еще?

Федор Конюхов:

Видите, планировать, готовиться можно много. Я знал с 8 лет, что я пойду к Северному полюсу, я готовился около 30 лет, на Эверест подняться первый раз, готовился 19 лет, я альпинистом поднялся на высокие вершины и потом только пошел на Эверест.

У Вас каждый год чем-то обязательно отмечен. Вы ведете такую летопись, я знаю, что 53 год у Вас – год, когда впервые услышал запах сена, 77 – впервые ночевал в тайге, 82 – в первый раз нарисовал обнаженную натуру, а в 2012 что Вы напишите?

Федор Конюхов:

В 2012 году я много что в первый раз сделал. Первый раз я стоял в Эфиопии на вершине, где Уганда, Танзания, Эфиопия, на стыке. Это мусульмане, язычники, православие – со стороны Эфиопии, напряженный был подъем со стороны людей, тем более, что я несу православный крест на их вершину. Я очень благодарен Господу Богу, и патриарху Эфиопии – он меня поддерживал, он недавно умер.

Нам бы хотелось, чтобы Вы написали: впервые что-то сделал на белорусской земле…

Федор Конюхов:

Я как раз сейчас задумался У меня есть тайна такая, мы хотим обойти вокруг света за 80 дней на яхте, войти в кубок Жюль Верна. Я родился в Украине, учился в Беларуси, живу в России. Я хочу собрать команду, 14-16 человек с Беларуси, России и Украины, у Вас хорошие яхтсмены и моряки, и войти в кубок Жюль Верна, а если ты в этом кубке, то страна считается океанской, мировой державой.

Вот благодаря Вам Беларусь станет морской державой!

Федор Конюхов:

Да-да! Можно так и сказать. Швейцарцы обошли и стали морской державой!

Беларусь в этом году стала космической державой, запустившей собственный спутник, остается стать еще морской державой. А вот в космос Вы не задумывались полететь?

Федор Конюхов:

Космос – это другое и быть космонавтом, если ты полетел коммерчески, все равно ты не будешь космонавтом. Как сказано, слона, обезьяну перевозят через океан – они не будут путешественниками. Пока меня в космос никто не приглашал и у меня такой цели не стоит. У меня больше цель стоит, чтобы Беларусь, Россия и Украина были морской державой. В космос будет летать кто-нибудь другой!

Земные путешественники обязательно смотрят в небо, а вот расскажите нам, где самые красивые закаты, наверняка Вы знаете?

Федор Конюхов:

Красивые закаты везде. Сейчас недавно вернулся с Эвереста, я вспомнил себя 20 лет назад, и понял, что ничего не изменилось в мире за эти годы. Я почувствовал, что это - вечность! Бог, как и художник, создал такую красивую землю, что нет нигде некрасивых мест, людей. Все красивое! Есть места на земном шаре некрасивые, где политическая, или экономическая, или военная системы изворотили эти места. Я был в 93 году на Сомали, это очень красивая стран. Сейчас я был, люди ни при чем, экономическая система их испортила, они стали бандитами. Раз бандит на море, значит пиратом считается. Господь Бог не создавал – это политическая или экономическая система. Там каждый мальчик маленький уже имеет автомат, китайского производства, стоит 7-10-12 долларов. Все семейство работает, где-то ворует, зарабатывает. Это же не Господь Бог заложил, чтобы мальчику дарили на День Рождения автомат. А страна очень красивая, там берешь помидоры и они пахнут! Можно же в Сомали выращивать помидоры и кормить весь мир!

Вернемся к теме закатов, я Вам советую обязательно съездить на наше Полесье, там много болот и красивые закаты…

Федор Конюхов:

Вы правильно сказали, я много повидал, в Беларуси и не видел таких красивых закатов. В Бобруйске мы ходили писали этюды, ночевали в лесу. Я обязательно поеду! Когда я приеду выбирать экипаж для яхты вокруг света, я обязательно поезжу по Беларуси и где-то заночую на побережье речки, чтобы встретить восход и провести закат!

Я Вас благодарю за интервью и рассчитываю, что в Вашей летописи в 2013 году обязательно будет написано: «Впервые увидел красивый белорусский полесский закат»...

Федор Конюхов:

И стоял в географическом центре Европы!

Спасибо Вам большое!

Федор Конюхов:

Спасибо!