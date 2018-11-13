Выставка Startup circle 13 ноября стартует в Минске

Новости Беларуси. Пройдет выставка в рамках Всемирной недели предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Формат не совсем привычный. Организаторы предусмотрели много возможностей для общения. Каждый участник сможет составить задание, интересное его бизнесу. Талантливые разработчики за 48 часов предоставят варианты решения бизнес-задач и готовые прототипы решений.

В выставке примут участие около 100 белорусских компаний. Кстати, взрослые предприниматели могут приходить на выставку со своими детьми. Приобщиться к технологиям поможет специальная игровая зона.