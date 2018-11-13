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Выставка Startup circle 13 ноября стартует в Минске

13 ноября 2018 07:40
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Новости Беларуси. Пройдет выставка в рамках Всемирной недели предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка Startup circle 13 ноября стартует в Минске-1

Формат не совсем привычный. Организаторы предусмотрели много возможностей для общения. Каждый участник сможет составить задание, интересное его бизнесу. Талантливые разработчики за 48 часов предоставят варианты решения бизнес-задач и готовые прототипы решений.

Выставка Startup circle 13 ноября стартует в Минске-4

В выставке примут участие около 100 белорусских компаний. Кстати, взрослые предприниматели могут приходить на выставку со своими детьми. Приобщиться к технологиям поможет специальная игровая зона.

Выставка Startup circle 13 ноября стартует в Минске-7

Кирилл Голуб, сооснователь сети бизнес-ангелов:
Здесь, на Startup circle, представлены сегодня, наверное, лучшие проекты, которые вообще родила Республика Беларусь в плане венчурных инвестиций за последние год-полтора. Поэтому я не сомневаюсь, что несколько потенциальных сделок будет реализовано. Может быть, даже здесь.

# Выставки в Минске # Экономика # Кирилл Голуб # Фотофакт

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