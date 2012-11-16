Новости Италии. В Вероне запретили оставлять любовные письма под «балконом Джульетты». Таким образом мэр этого итальянского города решил спасти здание, в котором по легенде некогда жила девушка - прообраз героини знаменитой пьесы Уильяма Шекспира.

Дом давно превратился из обычной достопримечательности в место паломничества. Ежегодно около двух миллионов сентиментальных туристов считают необходимым во что бы то ни стало оставить на его стенах свои просьбы. Нередко амурные послания наклеиваются на исторический памятник с помощью жвачки или, того хуже, пишутся краской из баллончика.

Теперь для признаний отвели специальные места. Нарушителям запрета грозит штраф - полтысячи евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.