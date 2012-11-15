QR-коды появились на 16 билбордах Минска, их увеличат до 60

Новости Минска. В ближайшее время будет достаточно взять в руки мобильный телефон - и ключ от интернет-путеводителя в вашем распоряжении.

С помощью вот этих билбордов с картами, установленных в самом сердце Большого города, любой турист сможет узнать, где конкретно сейчас находится, и как проложить маршрут до ближайших достопримечательностей. Причём, для каждого стенда предусмотрен свой список рекомендуемых к посещению объектов.

Так называемые QR—коды, расположенные в левом нижнем углу, молниеносно считываются коммуникатором и позволяют оперативно открыть в мобильном телефоне интернет-страницу с информацией о лучших уголках столицы. Всего до конца года запустят в действие около 20 аналогичных схем, сообщили в программе «Большой город» на СТВ.

Елена Плис, директор информационно-туристского центра «Минск»:

Одно из последних нововведений – это карта с QR-кодами. Если мобильный телефон имеет доступ в интернет, то он уже пригоден для того, чтобы считывать QR-код. Достаточно скачать из интернета программу, которая считывает QR-код, затем нужно этот QR-код сфотографировать. Это универсальная программа, которая сбрасывает вас автоматически на определенную страницу сайта, запрограммированную в QR-код. QR-коды размещаются на билбордах. На данный момент в центре Минска таких билбордов установлено 16, в следующем году планируется увеличить их количество до 60.

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Это очень удобно, это снимает языковой барьер, это позволяет с помощью зрительных образов определить своё местоположение, понять, куда двигаться, легко ориентироваться в городе, потому что мы же рассчитываем не только на славян, тех, которые русский язык знают, но мы, наверное, хотим быть открыты всему миру. Нужно стирать границы, нужно быть очень лояльными. Молодцы, очень хорошо, что придумали.

Это сделано больше для туристов, чтобы они не терялись в городе, хотя у нас каждый человек может посоветовать, куда пройти.