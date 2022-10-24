Единственная пещера в Беларуси. Где она находится и в чём её секрет?

И мы знаем, где искать красивые виды. В деревне Сахновичи на берегах озера Гиньково. Лесной массив придает ему темно-изумрудный цвет, глубина – 43 метра. Красота – страшная сила. Рыбы тут богато, так что пикничок на выходных может пройти клево во всех смыслах. Но интересно другое. Озеро – золотой ключик к единственной в Беларуси пещере. И мы непременно его найдем. Анастасия Макеева, корреспондент:

Интересно, в Беларуси гор нет, но есть пещера, как так получилось?

Александр Хайновский, старший научный сотрудник Глубокского историко-этнографического музея:

Последний ледничок остановился здесь, поэтому местность гористая, склоны очень отвесные, и сама пещера, скорее всего, это поработали воды озера. Вода этого озера, подмывая берег, и сделала эти пещеры, потому что есть такой вариант, что их несколько. Путем небольшой прогулочки по берегу озера по отвесному склону можно прийти к пещере. Что нам дождик проливной. Согласны с бароном Мюнхгаузеном, для мужественных людей не бывает безвыходных положений. Тем более, когда такие осенние пейзажи и можно оказаться в роли Робинзонов. Анастасия Макеева:

Сколько так пешком идти? Александр Хайновский:

Уже немного, метров 800. Держимся за все возможное, стараемся не скользить. Здесь склон очень глинистый, малейшее намокание чревато тем, что мы окажемся на глубине.

Анастасия Макеева:

Смотрите, не все так плохо. Александр Хайновский:

Приятно, когда по пути к пещере можно подкрепиться, хотя бы дикими яблочками. Можно, конечно, облегчить маршрут, не карабкаться по склонам и добраться до пещеры на лодке. Но тогда придется сделать пару остановок, чтобы разглядеть ее посреди леса. Удобная обувь, походная одежда и отличный настрой – залог успеха. Говорят, что пещер здесь несколько. Глубокское чудо овеяно многочисленными легендами, оттого еще притягательнее. Александр Хайновский:

Все легенды связаны тем, что в этих пещерах спрятаны несметные богатства. Начиная от сокровищ местных владельцев и даже московских князей, заканчивая сокровищами Наполеона. Когда армия Наполеона отступала, она шла именно через эти места, и случилось так, что продвижение армии замедлили дожди, та слякоть, которую мы преодолевали. Генералы не нашли другого выхода, как спрятать те богатства где-то здесь на берегу озера Гиньково.

Норок в пещере несколько. Но вход один – самый крупный. Не перепутаешь. Главное прихватить фонарик и решиться.

Анастасия Макеева:

Как говорят, турист на пузе проползет, но хочу вам сказать, что это не самый экстремальный путь. Местные говорят, что есть подводный из глубин озера Гиньково. Так что приглашаем. Марсианские пейзажи. Мозаика из песчаника. Что ни говори, а Матушка-природа – лучший творец. В благодарность ей первопроходцы оставляют сувениры. Кто-то перенесется в эпоху мамонтов и первобытного человека, кто-то поймает дежавю с горными пещерами. Но равнодушным никто не останется. Сразу скажем, большой компанией тут будет тесновато, 2-3 человека – удобный формат. Анастасия Макеева:

Кого тут можно встретить, было такое, что зверушки прописывались? Александр Хайновский:

Зверушки тут никогда не бывают.

Анастасия Макеева:

Туристы проделали такой путь и думают, зачем гостиницу в Глубоком бронировать, остановимся в пещере. Александр Хайновский:

Я думаю, можно, но я бы, конечно, посмотрел на этих экстремалов. Не знаете, чем удивить вторую половинку – романтичный ужин в пещере. Шутки-шутками, нарушать спокойствие памятника природы долго не стоит. Но вот полюбоваться и взять на память камешек определенно стоит. Талисман в кармане. Александр Хайновский:

В Минске точно ни у кого такого прикида не будет. Анастасия Макеева:

Зато ощущения невероятные. Да, но самое главное, что спонсор нашего показа, наш оператор, Илья, как себя чувствуете?

– Просто прекрасно…

– Пещера понравилась?

– Да, я там лежал.