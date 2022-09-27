Дворец Друцких-Любецких визитная карточка Щучина. Почему там стоит побывать?

Заряжаем навигатор на приключения и рулим в Щучинский район. Этот край – поцелуй природы и ларец архитектуры.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Дворец Друцких-Любецких – двойник Малого Трианона в Версале. Этот Щучинский бриллиант так и приглашает нас в XIX век. Жил-был господин Францишек Ксаверий Друцкий-Любецкий. Он занимал высшую должность в Российской империи, был министром финансов королевства Польского, ближайшим другом и соратником Александра I. Но однажды его пронзили стрелы амура. 29-летний дядя влюбился в свою 14-летнюю племянницу Марию Сципион дель Кампо. Шекспировские страсти закончились свадьбой и щучинскими землями впридачу. Анастасия Макеева:

Кто ему вообще разрешил такое сделать?

Татьяна Трахимчик, заместитель директора Щучинского дворца творчества детей и молодежи:

Браки между родственниками запрещены, и Франтишек Ксаверий Друцкий-Любецкий настолько любил свою племянницу, племянница тоже любила своего дядю. Разрешение просили у Папы Римского Пия V, даже ездили туда специально за согласием на брак, и 14 февраля 1807 года они поженились, 215 лет тому назад. Анастасия Макеева:

Видите как, любовь без границ. И жили они счастливо и воспитали семеро детей. На дворец же Франтишка вдохновила загранкомандировка во Франции и Версальская роскошь. Золотую мечту воплотил уже внук Владислав, мэр Гродно. Дирижировать пригласил своего друга – архитектора Тадеуша Ростворовского. Но летняя резиденция в стиле классика-барокко не сразу строилась. С конца XIX века вплоть до 20-х годов шла внутренняя отделка. Сказались войны-лихолетья и болезнь самого хозяина. Татьяна Трахимчик:

Судьба его весьма трагична, он погиб в 1913 году, его убили. Преступление не было раскрыто. Кстати, по легенде существует, что жена Владислава, уже вдова на тот момент, писала письмо Конану Дойлу, известному автору Шерлока Холмса, чтобы тот приехал и расследовал это убийство. Но из-за занятости, к сожалению, Конан Дойл не смог приехать.

Тайна, покрытая мраком. И все же при Друцких-Любецких Щучин похорошел и приобрел архитектурный облик. Меценаты вкладывали в развитие местечка немало средств, помогали малоимущим. Франтишек, например, стал одним из спонсоров Августовского канала. По оригинальной плитке скользим в светскую жизнь. Анастасия Макеева:

На втором этаже были личные покои хозяев. Здесь можно было помузицировать, продекламировать стихи, на других посмотреть и себя показать.

Татьяна Трахимчик:

В данной комнате представлена реконструкция, какая присутствовала здесь мебель, это по фотографиям восстановленная, у нас есть такой экспонат, пианино на немецкой фабрике Мензель, ему 95 лет. Точно такое пианино было в салоне Друцких-Любецких, когда они здесь проживали. Уникальность пианино в том, что белые клавиши – это отделка из слоновой кости. Оно играет, мы его используем, когда проводим здесь театрально-музыкальные салоны. В былые времена на второй этаж вела шикарная деревянная лестница. Планировка практически не изменилась, а первый уровень – исторический подлинник. Гостевой холл с ювелирной резьбой сохранился идеально. На мореном дубе сияют дубовые листья, короны и фамильный герб – печать на века. Дворец наполняли цветочные нотки сада, а в парке находилась семейная библиотека. Татьяна Трахимчик:

В этом зале во времена Друцких-Любецких недолгое время проводились торжественные балы, гостевой приемный зал.

Анастасия Макеева:

Ходят ли здесь в коридорах-залах какие-то призраки? Татьяна Трахимчик:

Скажу сразу – не видела, не слышала, но поговаривают, что да, изначально, как только открылся этот дворец отреставрированный, что слышали здесь какие-то шаги дамских туфель. Возможно, какая-то княгиня здесь на втором этаже, слышны какие-то шорохи. ВОВ обошла дворец стороной. В советские годы в этом зале зажигали на дискотеках военнослужащие (здесь располагался гарнизонный дом офицеров). А сейчас выставляют свои шедевры педагоги и ученики Щучинского дворца творчества детей и молодежи. Фабрика звезд и талантов. Традицию балов сохранили. Приглашаем на паркет.