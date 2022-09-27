Для напитка важна и хорошая вода. Как правильно сочетать травы для чая?

После фееричного турне гости могут поставить на паузу. Чайный клуб во дворце – гармония в каждом глотке. Здесь вам раскроют секреты китайской чайной церемонии.

Михаил Чернодедов, педагог дополнительного образования Щучинского дворца творчества детей и молодежи: Хороший чай начинается с хорошей воды. Для совсем хороших чаев надо заморочиться, пойти на источник. Получается, что наблюдаешь за вкусом, за запахом, оно все время меняется, от пролива к проливу. Интересное, своеобразное погружение в себя, не побоюсь этого слова – медитация, расслабление.

Козырь чайной карты – щучинские дары. Травяные сборы заготавливают на родных просторах. Оттого еще вкуснее. Человек-оркестр, талантливый педагог, Михаил Чернодедов, за дегустацией окунет в мир предков. Инструменты и галерея мифов – его рук дело.

Михаил Чернодедов: Евник жил в евне. Это амбар, где много-много травы. Его никто не видел, и он был огнеупорным. Когда евня сгорала, он выходил, садился на пенек, ждал, когда новую построят.

«Бодряна», «Свежесть», «Трын-трава» – названия фирменных сетов впечатляют. Все путем экспериментов. Здоровье в чашке. Иммунитет на высоте. Согреваем осень и не забываем чередовать. Долго пить одну и ту же траву нельзя. Польза улетучится.

Михаил Чернодедов:

С Иван-чаем хорошо душица, мята какая-нибудь. Зимой во время простуды и так далее – чабрецы хорошо пьются. Сейчас как раз сезон начался, будем ферментировать лист винограда, черной смородины.