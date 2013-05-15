За 2012 год Минская область заработала 35 миллионов долларов на экспорте туруслуг

Новости Беларуси. 35 миллионов долларов получила экономика Минской области в 2012 году от экспорта туруслуг. Регион посетили около 30 тысяч туристов. Четверть из них -иностранцы.

Активно развивают туристическую инфраструктуру и лесхозы области. Так, в Старых Дорогах, современный дом охотника принес почти 100 миллионов рублей прибыли. Чистый лесной воздух, хрустальные озера привлекают сюда посетителей, причем не только охотников. Для туристов - комфортные комнаты, сауна, бассейн и бильярд. В перспективе - лесхоз планирует улучшить туристическую инфраструктуру и увеличить доходы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.