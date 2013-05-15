Прямой эфир

За 2012 год Минская область заработала 35 миллионов долларов на экспорте туруслуг

15 мая 2013 15:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 35 миллионов долларов получила экономика Минской области в 2012 году от экспорта туруслуг. Регион посетили около 30 тысяч туристов. Четверть из них -иностранцы.

Активно развивают туристическую инфраструктуру и лесхозы области. Так, в Старых Дорогах, современный дом охотника принес почти 100 миллионов рублей прибыли. Чистый лесной воздух, хрустальные озера привлекают сюда посетителей, причем не только охотников. Для туристов - комфортные комнаты, сауна, бассейн и бильярд. В перспективе - лесхоз планирует улучшить туристическую инфраструктуру и увеличить доходы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Туризм # Туризм

Другие новости рубрики

Все новости
Агрофирма «Лучники» Слуцкого района - центр белорусских чернозёмов
12 мая 2013 17:47

Агрофирма «Лучники» Слуцкого района - центр белорусских чернозёмов

Каучсерфинг в Беларуси: Как объездить весь мир с минимальными затратами
11 мая 2013 16:19

Каучсерфинг в Беларуси: Как объездить весь мир с минимальными затратами

Деревня Межево (Витебская область): здесь находится самый красивый парк Оршанского района
06 мая 2013 11:39

Деревня Межево (Витебская область): здесь находится самый красивый парк Оршанского района