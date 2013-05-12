Агрофирма «Лучники» Слуцкого района - центр белорусских чернозёмов

Новости Беларуси. Некогда это хозяйство гремело не только на всю Беларусь, но и на весь Советский Союз. Былую славу руководству и самому коллективу удалось сохранить. И сегодня агрофирма «Лучники» Слуцкого района в числе самых успешных предприятий страны.

Агрофирма «Лучники» одно из наиболее эффективных предприятий агропромышленного комплекса страны. Это правопреемник знаменитого колхоза «Ленинский путь». за свою 84-летнюю историю «Лучники» многократно удостаивались высоких государственных наград. По итогам 10 и 11 пятилеток награждены памятным знаком «За высокую эффективность и качество работы» с занесением на почетную доску почета на ВДНХ СССР. Коллективу 6 раз вручалось переходящее красное знамя за победу Во всесоюзном соревновании, 9 раз за лидирующие позиции в республиканском. За высокие результаты коллектив агрофирмы не единожды чествовали на «Дожинках».

СПК объединяет 9 деревень с населением около 4 тысяч человек и практически примыкает к Слуцку. Центральная усадьба - агрогородок Лучники. Ее название, скорее всего, происходит от поселения воинов-лучников, ходивших в походы вместе со Слуцкими князьями.

К услугам местных жителей и работников кооператива достойный Центр Культуры, амбулатория, музыкальная школа, торговый центр и другие социально-бытовые объекты.

Хозяйство ежегодно строит от 5 до 10 благоустроенных коттеджей. Об особенностях работы и людях, на которых держится это хозяйство - в программе «Центральный регион» на СТВ.