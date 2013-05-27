Новости Египта. Египетским массажистам запретили работать в женских спа-центрах при отелях. В случае нарушения работу заведения приостановят.

Эта мера направлена на искоренение сексуальных домогательств в отношении туристок.

По некоторым данным, распоряжение было принято после того, как одна из крупнейших европейских компаний в области туризма пригрозила прекратить сотрудничество с Египтом из-за участившихся случаев сексуального домогательства.

Туристический сектор - одна из основных статей пополнения национального бюджета Египта, доходы от туризма составляют более 10% ВВП страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.