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Египетским массажистам запретили работать в женских спа-центрах при отелях

27 мая 2013 14:30
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Новости Египта. Египетским массажистам запретили работать в женских спа-центрах при отелях. В случае нарушения работу заведения приостановят.

Эта мера направлена на искоренение сексуальных домогательств в отношении туристок.

По некоторым  данным, распоряжение было принято после того, как одна из крупнейших европейских компаний в области туризма пригрозила прекратить сотрудничество с Египтом из-за участившихся случаев сексуального домогательства.

Туристический сектор - одна из основных статей пополнения национального бюджета Египта, доходы от туризма составляют более 10% ВВП страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Туризм # Туризм

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