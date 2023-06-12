Что улицы Бобруйска расскажут о городе? Вот какие интересные места там есть

140 километров от столицы, и перед вами таки Бобруйск. Город вкусный и невероятно фотогеничный. Путешествие начинайте с променада по социалке. На главной пешеходной улице царит свой вайб: музыканты, кафешки, сувениры и даже милые зверушки. Прочувствуйте импульс города. На местном Невском проспекте можно насладиться исторической застройкой – нарядные дома украшены декором, словно кружевом. Здесь можно перенестись на век назад.

Светлана Семченко, экскурсовод:

Купцы-промышленники строили здесь дома с 1901 по 1913 год. На четырех кварталах сохранилось более 50 зданий гражданской архитектуры в стиле модерн-эклектика. Построены из кирпичей, изготовленных бобруйскими заводчиками – такими как Розенберг, Пружанины. Именно здесь находилось большое количество магазинов. Бобруйчан призывали на той рекламе купить платье готовое «венский шик», то есть продавали какие-то кружева. Здесь находились электротеатры.

Наш земляк Соломон Шульман написал свою знаменитую книгу о Бобруйске «Променад по социалке». Описывая жизнь бобруйчан в 30-е годы XX века, он писал: каждый вечер уважающие себя бобруйчане мыли шеи, надевали чистые рубашки и шли гулять по социалке. А на следующее утро друг друга спрашивали: «Как вы вчера провели вечер?» На что получали ответ: «Мы восемь раз прошли по социалке». Им отвечали: «А мы двенадцать».

Устройте себе уличный квест, поиски бобров. Этих забавных зверьков здесь не меньше десятка. Именно они дали название городу: облюбовали берега Березины, и люди активно занимались шкурным промыслом. Неспроста в дарственной грамоте Ягайло-Скиргайло Бобруйск упоминается как Бобруевск и Бобруйсек. Снимаем шляпку и знакомимся с гурманом-кофеманом.

Светлана Семченко:

Есть такая песенка в Бобруйске, и написана она нашими песенниками Леонидом Рубиштейном и Вадимом Саженым. Строчки об этом бобре звучат следующие: «За углом на лавочке, словно фон Барон, разместился друг его – Сонин муж Арон. Гладко выбрит, любит он людей, посмотри внимательно, это ж наш еврей». У него есть настоящая копия, и она находится в Москве, в Сокольническом районе. Там есть Бобруйский дворик. Сокольнический район – побратим Бобруйска. Анастасия Макеева:

Я думаю, один из любимых объектов для фотографий. Светлана Семченко:

Да, здесь можно сделать великолепные фотографии.

Тур продолжаем в доме-колодце под названием «Порт Артур». Дежавю с Петербургом, киношное местечко. В 1911 году на Базарной площади построили гостиницу для купцов. Чтобы попасть в нее, нужно было постучать в ворота и пройти во двор. Купцы располагали свой товар в подвальных помещениях и селились в удобных апартаментах. К их услугам был даже трактир.

Светлана Семченко:

Название «Порт Артур» здесь тоже неслучайно. 1904 год, когда из Бобруйска уходили полки – Гурийский, Имеретинский – под командованием Романа Исидоровича Кондратенко. Именно там он руководил обороной «Порт-Артура», там и погиб. А потом его жена приехала сюда, ее встречали как жену героя. И воспоминания многих бобруйчан, которые участвовали в тех далеких сражениях в далекой Маньчжурии, вылились в то, что когда был построен этот необычный дом-крепость, местные дали ему название «Порт Артур».

И на тенистой улице я постою в тени. Бобруйск – зеленый город. Есть легенда, что впервые каштаны здесь посадила внучка великого поэта Александра Сергеевича Пушкина Наталья Александровна. Она вышла замуж за Павла Воронцова-Вельяминова. Четверть века прожила на Бобруйщине, открыла первую библиотеку и внесла свою лепту в развитие культуры. Ежегодно в день рождения поэта в Телуше, где захоронена Наталья Александровна, проводят праздник Пушкинской поэзии. Присоединяйтесь к литературному поединку.

Светлана Семченко:

В этой водонапорной башне есть ресторан. Кроме того, здесь на высоте более чем 20 метров находится смотровая площадка. С нее можно увидеть исторический город.

Нулевой километр – здесь указано расстояние от Бобруйска до всех известных мировых центров. В начале XX века в Бобруйске говорили, что в Беларуси три столицы: Минск, Бобруйск и Плещеницы. Бобруйский анекдот рассказывает: когда два жителя Бобруйска встречались на улицах города, один другого спрашивал, откуда костюмчик. На что получал ответ: из Парижу. – «А где этот Париж?» – «2 000 верст отсюда». И вот тогда был многозначительный ответ: «Надо же, такая провинция, и так замечательно шьют».