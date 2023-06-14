Семья Кацнельсон – бобруйские Ротшильды. Посмотрите, какой дорогой особняк они построили

140 километров от столицы, и перед вами таки Бобруйск. Город вкусный и невероятно фотогеничный. Путешествие начинайте с променада по социалке.

А мы держим путь в сказку. Былой особняк купчихи Кацнельсон – это не сон. Шедевр модерна. Есть легенды, что деревянный дом богатая мещанка привезла из Парижа или Прибалтики. Но бизнес-вумен ничего не стоило построить его самой. С 1912 года немало воды утекло. Здесь была полицейская управа, революционный комитет, а сегодня размещается районная библиотека.

Светлана Семченко, экскурсовод:

Мадам Кацнельсон вместе с сыновьями торговала лесом, и она была купчихой первой гильдии. Оборот ее достигал в год более двух миллионов золотых российских рублей. Жила она, имея большой доход в Петербурге со своим сыном. А это здание она отдала присутствию. И впоследствии эта улица в истории города получила название Присутственная.