Первый контейнер для ссобойки, предок утюга и средневековый дресс-код. Что ещё покажут в бобруйском музее?

Шалом, Бобруйск! В зефирной столице все будет в шоколаде. Провести выходные на берегах Березины определенно стоит, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Старинные улочки, что кофе с корицей, магия для туристов. Жизнь в шесть веков уместилась в краеведческом музее. Что ни зал – произведение искусства. Нырять в глубины истории можно бесконечно.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Первый раз вижу в музее. Это отчасти и календарь, и навигатор в прошлое.

Лариса Тимошенко, научный сотрудник Бобруйского краеведческого музея:

Можно и так сказать. Столб из мореного дуба, а на нем своеобразная лента времени, где отмечены временные геологические эпохи. А венчает два интересных круга. На одном отражены народные праздники, на другом – христианские. Интересно проследить это наложение.

Впервые Бобруйск упоминается в 1387 году в договорной грамоте Ягайло и его брата Скиргайло. Поселение было основано на месте слияния небольшой речушки Бобруйки и полноводной Березины. Название город получил по доброй славянской традиции от малой реки Бобруйки, а она – от бобров, которых здесь было в изобилии. Отматываем версты в прошлое, когда наши предки были язычниками и верили в силы природы.

Лариса Тимошенко:

Постарались наши художники-оформители воссоздать такой языческий уголочек. Жертвенный камень, он был обнаружен в 1970-е годы в нашем городе при строительстве дома. А это древние идолы. Ярило – бог весеннего солнца, Лада – покровительница домашнего очага, богиня весны, любви. Мы объясняем, что у Ярилы стоит просить, чтобы он дал вам здоровья, у Лады – чтобы в семье царили лад, согласие, любовь и дружба. А Велес, раз он покровитель домашних животных, чтобы любимые кошечки, собачки, хомячки тоже не хворали.

Родина дреговичей. Это племя облюбовало бобруйские просторы в X веке. Археологи обнаружили в могильниках немало любопытных украшений. Зерненые бусины и височные кольца отличали дреговичанок. Средневековый дресс-код уводит в рыцарскую эпоху.

Отважный дух сохранил золоченый шлем типа черная могила. В X-XI веках он принадлежал князю или воеводе. Раритет с трезубцем чудом обнаружили, когда проводили расчистку русла Березины в 2019 году. Анастасия Макеева:

Бобруйску уже 636 лет. Интересно, какой это был город?

Лариса Тимошенко:

Это был крупный торгово-ремесленный центр, так считалось по тем меркам. Жителей в разные годы было от 2 000 до 5 000. Он очень хорошо развивался, потому что находился в очень выгодном природно-географическом положении. Вот река Бобруйка. На ней мельница устроена. Бобруйск, как тогда было принято, обнесен валами, рвами, деревянным частоколом. Въездные ворота, три православных храма, католический костел, а это замок с двухэтажным деревянным дворцом, где жил наместник великого князя – староста, на должность которого представители шляхетских, дворянских родов избирались.

От прадедов спокон веков. Зал этнографии – что березовый сок для любителей традиций. Ремесла, быт-колорит как на ладони. Чтобы семья была в тепле и комфорте, наши предки трудились как пчелки. Техника того времени удивляет.

Лариса Тимошенко:

Самый первый утюжок. Изделия на волок накручивали вот таким приспособлением, рубель, вот так начинали качать и говорили, что это гораздо лучше и удобнее, чем появившееся потом утюжки.

Анастасия Макеева:

Сегодня невозможно представить себе обед без контейнера с бутербродами и другими вкусняшками, а наши предки не выходили в поле без такого спарыша, в который отлично помещались дранички, капусточка. Но самое приятное, что горячие обеды в поле доставляли дети, обвязывая такую посуду старым рушником. Частуйцеся!

Бобруйская керамика – золотой бренд. Издавна мастера создавали посуду в различных техниках: от обвара до дымления. Сильная школа и богатые традиции вдохновили Валерия Калтыгина организовать международный пленэр керамистов «Арт-Жижаль». Уже 20 лет на праздник приезжают гости со всего мира за волшебными сувенирами. Не пропустите яркое событие.