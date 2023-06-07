Хотите получить дозу адреналина? Посетите Бобруйскую крепость. Вот какие экстремальные квесты там проводят

Вы готовы? Экстрим-пакет вам в руки. Такие приключения не забыть. Адреналин зашкаливает. За телеигрой «Форт Боярд» следили миллионы. Каждый по ту сторону экрана мечтал почувствовать себя героем и добраться до сокровищ.

Бобруйская крепость уже три года – достойная альтернатива нашумевшему проекту, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Причем она ровесница французского форта. Проходить испытания на силу, ловкость и интеллект просто невероятно. А вы знали, что Бобруйская крепость была страшнее ссылки в Сибирь? Вот чем известна белорусская цитадель – читайте здесь.

Тимбилдинг объединяет. Две команды: «Охотники» и «Ведьмы». Тест-драйв на каждом повороте, и всего три минуты, чтобы раскусить здания и добыть заветный ключ.

От портового грузчика до кладовой гадостей. Квест-шоу для крепких орешков. И если вы давно хотели побороть свои фобии, то вам сюда.

В контактном зоопарке мадагаскарские тараканы, крысы. Зрелище не для слабонервных. Но чего ни сделаешь, чтобы раздобыть подсказку для команды.

Она так смотрит, как будто сейчас прыгнет на меня. Золото светит только самым продвинутым и смелым. А самое главное – после такого лабиринта вы сможете свернуть горы. Стопроцентный заряд и уверенность в себе гарантированы.

– Самый волнительный момент. Старец Фура, здравствуйте!

– Bonjour, mon ami. Вы готовы? Что можно прекратить, а можно сохранить, когда ее нет? Ее все ищут. Когда она есть, то только ее и слышно. Время пошло.

– Может быть, тишина?

– Конечно! Это вам!