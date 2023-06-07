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Хотите получить дозу адреналина? Посетите Бобруйскую крепость. Вот какие экстремальные квесты там проводят

07 июня 2023 18:11
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Вы готовы? Экстрим-пакет вам в руки. Такие приключения не забыть. Адреналин зашкаливает. За телеигрой «Форт Боярд» следили миллионы. Каждый по ту сторону экрана мечтал почувствовать себя героем и добраться до сокровищ.

Хотите получить дозу адреналина? Посетите Бобруйскую крепость. Вот какие экстремальные квесты там проводят-1

Бобруйская крепость уже три года – достойная альтернатива нашумевшему проекту, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Причем она ровесница французского форта. Проходить испытания на силу, ловкость и интеллект просто невероятно.

А вы знали, что Бобруйская крепость была страшнее ссылки в Сибирь? Вот чем известна белорусская цитадель – читайте здесь.

Хотите получить дозу адреналина? Посетите Бобруйскую крепость. Вот какие экстремальные квесты там проводят-4

Тимбилдинг объединяет. Две команды: «Охотники» и «Ведьмы». Тест-драйв на каждом повороте, и всего три минуты, чтобы раскусить здания и добыть заветный ключ.

Хотите получить дозу адреналина? Посетите Бобруйскую крепость. Вот какие экстремальные квесты там проводят-7

От портового грузчика до кладовой гадостей. Квест-шоу для крепких орешков. И если вы давно хотели побороть свои фобии, то вам сюда.

Хотите получить дозу адреналина? Посетите Бобруйскую крепость. Вот какие экстремальные квесты там проводят-10

В контактном зоопарке мадагаскарские тараканы, крысы. Зрелище не для слабонервных. Но чего ни сделаешь, чтобы раздобыть подсказку для команды.

Хотите получить дозу адреналина? Посетите Бобруйскую крепость. Вот какие экстремальные квесты там проводят-13

Она так смотрит, как будто сейчас прыгнет на меня.

Золото светит только самым продвинутым и смелым. А самое главное – после такого лабиринта вы сможете свернуть горы. Стопроцентный заряд и уверенность в себе гарантированы.

Хотите получить дозу адреналина? Посетите Бобруйскую крепость. Вот какие экстремальные квесты там проводят-16

– Самый волнительный момент. Старец Фура, здравствуйте!
Bonjour, mon ami. Вы готовы? Что можно прекратить, а можно сохранить, когда ее нет? Ее все ищут. Когда она есть, то только ее и слышно. Время пошло.
Может быть, тишина?
Конечно! Это вам!

Хотите получить дозу адреналина? Посетите Бобруйскую крепость. Вот какие экстремальные квесты там проводят-19

Бобруйские приключения продолжим через неделю. Где совершить променад и загадать желание? Волшебный гид только для вас!

Первый контейнер для ссобойки, предок утюга и средневековый дресс-код. Что еще покажут в бобруйском музее? Подробности.

# Экстрим # Туризм # Анастасия Макеева # Фотофакт

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