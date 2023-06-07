А вы знали, что Бобруйская крепость была страшнее ссылки в Сибирь? Вот чем известна белорусская цитадель

Щит и броня. Рубин фортификации. Старейший памятник города – Бобруйская крепость, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Российской империи предстояла война с Наполеоном. Для укрепления позиций и обеспечения боевой готовности решили возвести мощную цитадель. Стратегический генплан – детище выдающегося инженера-генерал-майора Карла Ивановича Оппермана.

20 июня 1810-го дал добро Александр I. Понадобилось снести целый город. Бобруйчане даже сравнивали это событие с разрушением Карфагена. Жителей отселили на окраину – форштадты, а-ля предместья. Интересно, что возводили крепость вплоть до 1856 года силами крепостных Минской, Черниговской, Могилевской губерний, а также специалистов со всех концов Российской империи, которые доставляли ценные материалы.

Лариса Тимошенко, научный сотрудник Бобруйского краеведческого музея:

Это настоящие кирпичи, из которых была построена наша крепость в разные годы. Здесь специально положили несколько настоящих кирпичей в кладку. А вообще поначалу привозили материалы из Кавказа, Урала, Карелии. Все это было сложно, накладно, хлопотно. Вскоре уже были построены кирпичные заводы, и на территории крепости обнаружили глину и песок – как раз все, что было необходимо для производства кирпича. Очень точно выдерживалась технология. Был особый сорт извести вергильной, были специальные замазки и свои секреты. В стену вставляли так называемый свинцовый патрон, который скреплял эти стены.

Цунами для врагов. Через год после строительства Бобруйскую крепость признали первоклассной европейской. Протяженность вала – 3,8 километра, площадь – 110 гектаров. Вал крепости прорезали Рогачевские, Слуцкие и Минские ворота. Были предусмотрены дома для гарнизона – коменданта, генералов и чиновников, солдатские казармы, госпиталь, собор Невского, общественный сад и, конечно, покои для императора. Улицы носили символичные названия – Гренадерская, Пехотная, Связная. Блестящий проект Александра Штауберта.

Лариса Тимошенко:

Здесь мы видим только юго-восточную часть цитадели, такой вид она приобрела где-то к середине XIX века. По всему периметру крепость была обнесена высокими земляными валами высотой около 11 метров. Такие пятиугольные выступы в главном валу получили название бастионы. Мы видим здесь треугольную форму валы-равелины, пологие спуски, наружные валы-гласисы. Широкие, глубокие рвы в нашей крепости не заполнялись водой. Зато была построена дополнительная стрелковая галерея с бойницами. А еще были построены двухэтажные оборонительные полукруглые башни под названием редюиты.

Николай Силков, реконструктор:

Справа от нас находились Минские ворота – это въездные ворота, непосредственно третий полигон. Сообщение на нем велось в основном по второму этажу. Ворота на первый этаж практически всегда были закрыты. Где мы находимся, были мосты до уровня второго этажа и подвесные мосты с возможностью закрыться в самой крепости. В случае подхода противника все мосты уничтожались, сжигались. Каждый редюит, каждый бастион крепости становился неприступным замком. Он со всех сторон был обнесен не только пушечными, но и оружейными бойницами.

Участник событий генерал Михаловский-Данилевский писал, что ни одна крепость в России не была полезна, как Бобруйск в 1812 году. Польско-французские войска генерала Яна Домбровского четыре месяца осаждали крепость, но она осталась непокоренной. Боевая мощь не оставила шансов. Да что там, командир оказался на волосок от смерти. Один из снарядов едва не снес головной убор Домбровского.

Лариса Тимошенко:

Крепость ощерилась 330-ю пушками. Причем это были самые современные на то время гаубицы, мортиры, «Единороги», сочетающие навесной и настильный огонь. Тем не менее, повинуясь приказу Наполеона, Домбровский, у которого было всего два десятка полевых пушек, не годившихся для штурма крепости, произвел несколько выстрелов, в ответ ударили крепостные пушки. И тот принимает решение написать интересный рапорт Наполеону: дабы не компрометировать Ваше императорское величество, штурмовать не решаюсь. После этого был получен приказ блокировать дороги, ведущие в нашу крепость, который был выполнен. Четыре месяца наша крепость была в такой блокаде с июля по ноябрь.

Николай Силков:

Плюс крепость огромное значение имела при отступлении Второй русской армии генерала Багратиона, где он, опять же, оставил раненых, боеприпасы, забрал пушки, что позволило ему с максимальной скоростью произвести отступление и соединиться с двумя другими русскими армиями и уже участвовать в битве при Бородино.

Из защитницы в тюрьму. Герцен писал, что Бобруйская крепость страшнее ссылки в Сибирь. Здесь отбывали суровое наказание декабристы. Бурые стены овеяны легендами. Одну из них описал Валентин Пикуль в новелле «Каменный мешок», что в форте «Фридрих Вильгельм» существовала яйцевидная камера, которая пагубно влияла на психику и здоровье узников. Ни стать, ни лечь во мраке. Жестокая пытка на манер средневековых стоила многим жизни и безумия. С развитием фортификации и артиллерии крепость из первого класса перевели во второй, затем она стала складом и к концу XIX века потеряла стратегическое значение.