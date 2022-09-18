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В этом месте бывали 3 русских императора. Рассказываем самое интересное из истории дворца Румянцевых-Паскевичей

18 сентября 2022 12:38
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Дарим пригласительные в XVIII-XIX век. Дворец Румянцевых-Паскевичей – солнце Беларуси, которое озарит каждого. Открываем славную главу. За выдающиеся победы в войне с Турцией Екатерина II дарит русскому генерал-фельдмаршалу Петру Александровичу Румянцеву Задунайскому деревеньку Гомий с прилегающими территориями.

В этом месте бывали 3 русских императора. Рассказываем самое интересное из истории дворца Румянцевых-Паскевичей-1

Граф не остается в долгу и задумывает роскошный дворец, чтобы было, где встречать великую императрицу и высоких гостей. В 1796-м на месте старого замка магнатов Чарторыйских появляется жемчужина, образец русского классицизма.

«Это дерево относится к Юрскому периоду». Посмотрите на удивительную оранжерею в гомельском дворце – подробности.

В этом месте бывали 3 русских императора. Рассказываем самое интересное из истории дворца Румянцевых-Паскевичей-3

Вадим Барабанов, заведующий отделом научно-просветительской и экскурсионной работы Гомельского дворцово-паркового ансамбля:
При Петре Румянцеве построили исключительно только центральную часть дворца. К слову, изображен он на современной белорусской банкноте номиналом 20 белорусских рублей. В последующем этим дворцом занимались его сыновья в лице канцлера Российской Империи Николая Петровича, очень крупного государственного деятеля эпохи Александра I. Был министр иностранных дел, коммерции, торговли, путей сообщений и при этом находил время и силы заниматься интересами гомельского имения.

В этом месте бывали 3 русских императора. Рассказываем самое интересное из истории дворца Румянцевых-Паскевичей-5

Увы, сыновья Румянцева не оставили наследников, но памятник Николаю светит неспроста. При нем началась золотая эра градостроительства и сформировалась центральная застройка. А Гомель к 30-м годам XIX века из провинции превратился в город с европейскими чертами. Кроме того, предприимчивый хозяин по проекту английского архитектора Джона Кларка пристраивает ко дворцу два флигеля.

В этом месте бывали 3 русских императора. Рассказываем самое интересное из истории дворца Румянцевых-Паскевичей-7

Я князь Варшавский граф Ереванский, генерал-фельдмаршал Иван Федорович Паскевич, а это моя любимая супруга Елизавета Алексеевна, и мы рады вас приветствовать.

В 1834-м гомельское имение переходит в добрые руки российского военачальника, кавалера Георгиевского креста, генерал-фельдмаршала Ивана Федоровича Паскевича. Он был наместником города Варшавы. И со своей супругой, кстати, двоюродной сестрой писателя Грибоедова, проживали в основном там. А сюда приезжали как в летнюю резиденцию.

В этом месте бывали 3 русских императора. Рассказываем самое интересное из истории дворца Румянцевых-Паскевичей-9

При них золото получило достойную огранку. Главная роль в преображении досталась талантливому архитектору Адаму Идзковскому. На месте правого флигеля строят 32-метровую башню, в которой обустраивают апартаменты с коллекциями, военными трофеями, библиотекой. Екатерина II так и не озарила шикарные залы, зато здесь трижды бывал Николай I, дважды Александр II и Николай II. Так что дворец полностью соответствовал своему статусу.

В этом месте бывали 3 русских императора. Рассказываем самое интересное из истории дворца Румянцевых-Паскевичей-11

Вадим Барабанов:
В частности, пандус этот появился благодаря тому, что планировался и осуществился приезд Александра II, чтобы карете было удобно заезжать во дворец. Маршал Иван Паскевич – участник многочисленных войн. На его счету две русско-турецкие, война с Персией, Ираном, Наполеоном, подавление двух революций. Сын его Федор также начинал карьеру военного, был адъютантом Александра II, а в дальнейшем с ним поругался. Как лучше отменять крепостное право – у него были противоположные взгляды на отмену крепостного права. И в дальнейшем он госслужбой не занимался.

В этом месте бывали 3 русских императора. Рассказываем самое интересное из истории дворца Румянцевых-Паскевичей-13

Федор Паскевич был женат на Ирине Воронцовой-Дашковой. На зиму уезжали в Санкт-Петербург, а летние каникулы проводили в гомельском имении с балами и светскими вечерами. В колонном зале кружили в менуэтах. Здесь сохранился шлейф праздника. Затягиваем корсет в пышном платье и отправляемся на променад по утонченным залам. Сокровищнице искусств.

Ох, какая роскошь!

В этом месте бывали 3 русских императора. Рассказываем самое интересное из истории дворца Румянцевых-Паскевичей-15

Вадим Бубнов, научный сотрудник Гомельского дворцово-паркового ансамбля:
Сейчас мы с вами входим в аудиенц-зал. Когда-то на всем этом большом пространстве размещался большой кабинет князя Паскевича. Здесь размещались различные царские подарки, военные трофеи, которые Иван Федорович привозил с военных походов. Помещение выполнено в великолепном стиле ампир. Свет сюда подается не только через одно окно, но и через большой стеклянный бельведер. Здесь вы можете увидеть парные канделябры под названием «Лилии и маки». Это подарки русского царя Александра II.

В этом месте бывали 3 русских императора. Рассказываем самое интересное из истории дворца Румянцевых-Паскевичей-17

Красная гостиная – яркая брошь посреди интерьеров. Здесь могли перевести дух после головокружительных танцев. Название зала символично. При Паскевичах стены были покрыты тканью насыщенного малинового цвета. Традиции сберегли. В уютной гостиной с камином, органом и роялем разворачивались музыкальные салоны. Славилось алое пространство и портретной галереей.

В этом месте бывали 3 русских императора. Рассказываем самое интересное из истории дворца Румянцевых-Паскевичей-19

Полина Гуцева, младший научный сотрудник Гомельского дворцово-паркового ансамбля:
Это картина, автором которой является Карл Август Эртингер под названием «Венгерская депутация». Вручает Иван Федоровичу Паскевичу звание почетного гражданина города Пешты, так как он участвовал в подавлении Венгерского восстания в 1840 годах.

В этом месте бывали 3 русских императора. Рассказываем самое интересное из истории дворца Румянцевых-Паскевичей-21

Вадим Бубнов:
Мы являемся большими ценителями, собирателями красивых интересных предметов. Один из них – это верхняя часть комода. Граф Воронцов-Дашков подарит своей дочери этот великолепный спальный гарнитур на день бракосочетания. Такая работа называется интарсия в технике маркетри, когда различные ценные породы деревьев склеивались между собой и получались эти уникальные великолепные узоры.

Девиз Румянцевых – «Не только оружием», Паскевичей – «Честь и верность». Поступки громче слов. Картины, оружие, трофеи в фельдмаршальском зале – зеркало побед. Венчает все парадные портреты хозяев Ивана и Лизаветы Паскевичей – репродукции Шильдера безупречны.

В этом месте бывали 3 русских императора. Рассказываем самое интересное из истории дворца Румянцевых-Паскевичей-23

Анастасия Макеева, корреспондент:
У вас такой костюм красивый с иголочки. Наверное, связан как-то и с вашими боевыми заслугами?
– Совершенно верно. Военные носили мундиры. Соответственно, на плечах неизменным атрибутом являлись эполеты. В этой витрине вы можете увидеть мои эполеты, которые я носил во время Отечественной войны 1812 года. Чем выше звание, тем лучше были украшены эполеты. Соответственно, у высшего офицерского состава бахрома была полностью золотая.

В этом месте бывали 3 русских императора. Рассказываем самое интересное из истории дворца Румянцевых-Паскевичей-25

Мы видели часы, они играют какой-то гимн. Расскажите, что за гимн?
– Сперва это была строевая песня солдат Петра Румянцева. В начале XX века, во времена Паскевичей, написали под это музыку, и это стало неофициальным маршем российской армии. «Гром победы, раздавайся! Веселися, храбрый Росс!» Когда-то эта песня помогала солдатам поддерживать боевой дух.

В этом месте бывали 3 русских императора. Рассказываем самое интересное из истории дворца Румянцевых-Паскевичей-27

Невестка Ирина была многогранной барышней. Сам Николай II поблагодарил ее за помощь армии по линии Красного Креста. Она перевела на французский три тома «Войны и мира», а еще обожала театр. На втором этаже была сцена, где ставили спектакли. Сейчас концерты для гостей проходят в белой гостиной на первом. Была даже домовая церковь – место силы каждого монарха. Сегодня в залах хранится 12 предметов культового искусства из коллекции семьи Паскевичей.

В этом месте бывали 3 русских императора. Рассказываем самое интересное из истории дворца Румянцевых-Паскевичей-29

Полина Гуцева:
Открывает коллекцию вот эта икона «Божья матерь Одигитрия Смоленская». Она была написана как благодарность Михаилу Кутузову за освобождение деревни Красное и города Смоленска. А в коллекции Ивана Федоровича Паскевича, который также участвовал в освобождении города Смоленска и деревни Красное в войне 1812 года, подарили копию этой иконы. Также я хочу обратить внимание на вот эту интересную икону, которая нетипична для православной церкви. Это икона Святого Николая, которая была сделана в технике флорентийской мозаики. При более детальном рассмотрении видно, что там очень маленькие кусочки смальты, которые максимально точно подобраны друг к другу.

В этом месте бывали 3 русских императора. Рассказываем самое интересное из истории дворца Румянцевых-Паскевичей-31

Как сложилась судьба дворца? Сильно был разрушен?

Вадим Барабанов:
Сразу же после революции во дворце будут располагаться новые органы власти рабочих, солдатских и крестьянских депутатов до 1937. После это будет часть Дворца пионеров до 1996 года. Но был период Великой Отечественной войны, когда здание очень сильно было разрушено. Эвакуировали порядка 7,5 тысяч предметов, а вернули только порядка 427 экспонатов. И все, что у нас хранится, мы выставляем для широкой публики. Так вот период, когда город восстанавливался, дворец отстраивался – по сути, остались только стены. Начиная с 1970-х годов открывается обновленная экспозиция башни дворца, а позже – центральная часть.

В этом месте бывали 3 русских императора. Рассказываем самое интересное из истории дворца Румянцевых-Паскевичей-33

В северной части парка родовая часовня-усыпальница, где покоятся восемь представителей семьи Паскевичей, включая самого генерала-фельдмаршала, инициатора строительства Федора. Для этого ему понадобилось проделать немало работы. Не только договориться со священниками, но и эксгумировать и перезахоронить родственников в гомельском имении. А вот его супруге быть рядом не разрешили советские власти.

Вадим Барабанов:
Мы находимся внутри усыпальницы. Обратите внимание, здесь необычные стены. Изначально как строилось? Был вырыт котлован, кирпичная кладка, а внутренняя основа – он был посажен на цементной основе. Обычный камень либо это были обломки керамики, которую опускали в стеклянную массу. Точно так же у нас украшен зимний сад, внутренние интерьеры. Вдоль этой чати стены старая система воздуховодов.
– Сюда туристы могут свободно попасть?
– Да, сюда они могут попасть в выходные дни, в пятницу, субботу и воскресенье работает. В будние – по предварительным заявкам.

# Достопримечательности Беларуси # Екатерина II # Анастасия Макеева

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