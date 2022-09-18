В этом месте бывали 3 русских императора. Рассказываем самое интересное из истории дворца Румянцевых-Паскевичей

Дарим пригласительные в XVIII-XIX век. Дворец Румянцевых-Паскевичей – солнце Беларуси, которое озарит каждого. Открываем славную главу. За выдающиеся победы в войне с Турцией Екатерина II дарит русскому генерал-фельдмаршалу Петру Александровичу Румянцеву Задунайскому деревеньку Гомий с прилегающими территориями.

Граф не остается в долгу и задумывает роскошный дворец, чтобы было, где встречать великую императрицу и высоких гостей. В 1796-м на месте старого замка магнатов Чарторыйских появляется жемчужина, образец русского классицизма. «Это дерево относится к Юрскому периоду». Посмотрите на удивительную оранжерею в гомельском дворце – подробности.

Вадим Барабанов, заведующий отделом научно-просветительской и экскурсионной работы Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

При Петре Румянцеве построили исключительно только центральную часть дворца. К слову, изображен он на современной белорусской банкноте номиналом 20 белорусских рублей. В последующем этим дворцом занимались его сыновья в лице канцлера Российской Империи Николая Петровича, очень крупного государственного деятеля эпохи Александра I. Был министр иностранных дел, коммерции, торговли, путей сообщений и при этом находил время и силы заниматься интересами гомельского имения.

Увы, сыновья Румянцева не оставили наследников, но памятник Николаю светит неспроста. При нем началась золотая эра градостроительства и сформировалась центральная застройка. А Гомель к 30-м годам XIX века из провинции превратился в город с европейскими чертами. Кроме того, предприимчивый хозяин по проекту английского архитектора Джона Кларка пристраивает ко дворцу два флигеля.

Я князь Варшавский граф Ереванский, генерал-фельдмаршал Иван Федорович Паскевич, а это моя любимая супруга Елизавета Алексеевна, и мы рады вас приветствовать. В 1834-м гомельское имение переходит в добрые руки российского военачальника, кавалера Георгиевского креста, генерал-фельдмаршала Ивана Федоровича Паскевича. Он был наместником города Варшавы. И со своей супругой, кстати, двоюродной сестрой писателя Грибоедова, проживали в основном там. А сюда приезжали как в летнюю резиденцию.

При них золото получило достойную огранку. Главная роль в преображении досталась талантливому архитектору Адаму Идзковскому. На месте правого флигеля строят 32-метровую башню, в которой обустраивают апартаменты с коллекциями, военными трофеями, библиотекой. Екатерина II так и не озарила шикарные залы, зато здесь трижды бывал Николай I, дважды Александр II и Николай II. Так что дворец полностью соответствовал своему статусу.

Вадим Барабанов:

В частности, пандус этот появился благодаря тому, что планировался и осуществился приезд Александра II, чтобы карете было удобно заезжать во дворец. Маршал Иван Паскевич – участник многочисленных войн. На его счету две русско-турецкие, война с Персией, Ираном, Наполеоном, подавление двух революций. Сын его Федор также начинал карьеру военного, был адъютантом Александра II, а в дальнейшем с ним поругался. Как лучше отменять крепостное право – у него были противоположные взгляды на отмену крепостного права. И в дальнейшем он госслужбой не занимался.

Федор Паскевич был женат на Ирине Воронцовой-Дашковой. На зиму уезжали в Санкт-Петербург, а летние каникулы проводили в гомельском имении с балами и светскими вечерами. В колонном зале кружили в менуэтах. Здесь сохранился шлейф праздника. Затягиваем корсет в пышном платье и отправляемся на променад по утонченным залам. Сокровищнице искусств. Ох, какая роскошь!

Вадим Бубнов, научный сотрудник Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Сейчас мы с вами входим в аудиенц-зал. Когда-то на всем этом большом пространстве размещался большой кабинет князя Паскевича. Здесь размещались различные царские подарки, военные трофеи, которые Иван Федорович привозил с военных походов. Помещение выполнено в великолепном стиле ампир. Свет сюда подается не только через одно окно, но и через большой стеклянный бельведер. Здесь вы можете увидеть парные канделябры под названием «Лилии и маки». Это подарки русского царя Александра II.

Красная гостиная – яркая брошь посреди интерьеров. Здесь могли перевести дух после головокружительных танцев. Название зала символично. При Паскевичах стены были покрыты тканью насыщенного малинового цвета. Традиции сберегли. В уютной гостиной с камином, органом и роялем разворачивались музыкальные салоны. Славилось алое пространство и портретной галереей.

Полина Гуцева, младший научный сотрудник Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Это картина, автором которой является Карл Август Эртингер под названием «Венгерская депутация». Вручает Иван Федоровичу Паскевичу звание почетного гражданина города Пешты, так как он участвовал в подавлении Венгерского восстания в 1840 годах.

Вадим Бубнов:

Мы являемся большими ценителями, собирателями красивых интересных предметов. Один из них – это верхняя часть комода. Граф Воронцов-Дашков подарит своей дочери этот великолепный спальный гарнитур на день бракосочетания. Такая работа называется интарсия в технике маркетри, когда различные ценные породы деревьев склеивались между собой и получались эти уникальные великолепные узоры. Девиз Румянцевых – «Не только оружием», Паскевичей – «Честь и верность». Поступки громче слов. Картины, оружие, трофеи в фельдмаршальском зале – зеркало побед. Венчает все парадные портреты хозяев Ивана и Лизаветы Паскевичей – репродукции Шильдера безупречны.

Анастасия Макеева, корреспондент:

У вас такой костюм красивый с иголочки. Наверное, связан как-то и с вашими боевыми заслугами?

– Совершенно верно. Военные носили мундиры. Соответственно, на плечах неизменным атрибутом являлись эполеты. В этой витрине вы можете увидеть мои эполеты, которые я носил во время Отечественной войны 1812 года. Чем выше звание, тем лучше были украшены эполеты. Соответственно, у высшего офицерского состава бахрома была полностью золотая.

Мы видели часы, они играют какой-то гимн. Расскажите, что за гимн?

– Сперва это была строевая песня солдат Петра Румянцева. В начале XX века, во времена Паскевичей, написали под это музыку, и это стало неофициальным маршем российской армии. «Гром победы, раздавайся! Веселися, храбрый Росс!» Когда-то эта песня помогала солдатам поддерживать боевой дух.

Невестка Ирина была многогранной барышней. Сам Николай II поблагодарил ее за помощь армии по линии Красного Креста. Она перевела на французский три тома «Войны и мира», а еще обожала театр. На втором этаже была сцена, где ставили спектакли. Сейчас концерты для гостей проходят в белой гостиной на первом. Была даже домовая церковь – место силы каждого монарха. Сегодня в залах хранится 12 предметов культового искусства из коллекции семьи Паскевичей.

Полина Гуцева:

Открывает коллекцию вот эта икона – «Божья матерь Одигитрия Смоленская». Она была написана как благодарность Михаилу Кутузову за освобождение деревни Красное и города Смоленска. А в коллекции Ивана Федоровича Паскевича, который также участвовал в освобождении города Смоленска и деревни Красное в войне 1812 года, подарили копию этой иконы. Также я хочу обратить внимание на вот эту интересную икону, которая нетипична для православной церкви. Это икона Святого Николая, которая была сделана в технике флорентийской мозаики. При более детальном рассмотрении видно, что там очень маленькие кусочки смальты, которые максимально точно подобраны друг к другу.

– Как сложилась судьба дворца? Сильно был разрушен? Вадим Барабанов:

Сразу же после революции во дворце будут располагаться новые органы власти рабочих, солдатских и крестьянских депутатов до 1937. После это будет часть Дворца пионеров до 1996 года. Но был период Великой Отечественной войны, когда здание очень сильно было разрушено. Эвакуировали порядка 7,5 тысяч предметов, а вернули только порядка 427 экспонатов. И все, что у нас хранится, мы выставляем для широкой публики. Так вот период, когда город восстанавливался, дворец отстраивался – по сути, остались только стены. Начиная с 1970-х годов открывается обновленная экспозиция башни дворца, а позже – центральная часть.