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Через стеклянную стену в отеле можно увидеть диких животных. Показываем необычную белорусскую агроусадьбу

14 января 2022 11:38
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Наматываем километры по верхнедвинским просторам. В окошках – Западная Двина, блистают 25 озер, колышутся пушистые леса. Север страны как отдельный микрокосмос. Неспроста он притянул австрийско-белорусскую семью Эргеров, которые открыли в Изубрице агроусадьбу.

Через стеклянную стену в отеле можно увидеть диких животных. Показываем необычную белорусскую агроусадьбу-1

Александрина Эргер, хозяйка агроусадьбы:
Поўнач усё ж такі бліжэй да Скандынавіі. І гэта яму падабаецца яшчэ з тых часоў, калі ён ездзіў па Скандынавіі.

Через стеклянную стену в отеле можно увидеть диких животных. Показываем необычную белорусскую агроусадьбу-4

Элмар Эргер, хозяин усадьбы:
Я сам з Ціроля, Аўстрыі, Альп. Я вырас разам са спортам. На лыжах пастаянна. І гэтыя мясціны, па сутнасці, зроблены, каб займацца спортам.

Александрина Эргер:
Мы часта чуем ад людзей, што тут вольна, неяк па-іншаму. Усё разам – гэта вялікі эксперымент. Пабачыць, колькі насамрэч мала неабходна, каб быць задаволеным.

Через стеклянную стену в отеле можно увидеть диких животных. Показываем необычную белорусскую агроусадьбу-7

Это была любовь с первого взгляда. 17 лет назад Элмар приехал в Беларусь, где возглавлял представительство «Австрийских авиалиний». Незнакомцы обернулись друг другу на улице Интернациональной. Спустя три года повенчались в Красном костеле. Поколесили от Нью-Йорка до Берлина. Родили четверых детей. А когда грянула пандемия, решили поколесить по Синеокой. Купили дом у местной пани Леонарды и решили пустить корни в глубинке.

Через стеклянную стену в отеле можно увидеть диких животных. Показываем необычную белорусскую агроусадьбу-10

Элмар Эргер:
Была идея такая, что у нас есть место для посетителей, гостей, где можно кушать, получить информацию. Это классная территория, поэтому мы хотим немножко больше экспериментировать.

Александрина Эргер:
А тое, што мы робім, хочам гэтым падзяліцца. Мы ведаем, што такое жыць у горадзе, як не хапае якаснай прадукцыі.

Через стеклянную стену в отеле можно увидеть диких животных. Показываем необычную белорусскую агроусадьбу-13

Теперь в деревенском эспрессо-баре встречаются люди разных профессий и возрастов. Ароматный кофе от бариста уже попробовали гости из Бразилии, Австралии, Америки и других стран. С выпечкой штоллена и имбирно-медовых пряников помогает старшая дочь. Местные фермеры и ремесленники делятся своим урожаем. Так и рождается кирмаш на Рождество с батлейкой и ламповой атмосферой. Гастро- и этно-тур – два в одном.

Через стеклянную стену в отеле можно увидеть диких животных. Показываем необычную белорусскую агроусадьбу-16

Анастасия Макеева, корреспондент:
У вас здесь, как в музее старинный коловрот, дорожки переплетенные, кошики. Расскажите, кто всю эту красоту делает?

Александрина Эргер:
Ёсць бабулька, якой 90 год. Яна вяжа такія дываны. Там сурвэтачкі прыгожыя. Тапачкі таксама робіць.

Через стеклянную стену в отеле можно увидеть диких животных. Показываем необычную белорусскую агроусадьбу-19

Для хозяев агроусадьба не бизнес, скорее хобби. Они обожают общение. Колоритные интерьеры растапливают городские проблемы. В микроотеле через стеклянную стенку, как у большого экрана, можно наблюдать за дикой природой. Олени, лисы и другие здесь частые гости. Пробежки и лыжные походы в этих красотах наполняют энергией. 

Через стеклянную стену в отеле можно увидеть диких животных. Показываем необычную белорусскую агроусадьбу-22

У вас посол Австрии была?
Яна была ў захапленні ад гэтых рэчаў, якія зроблены рукамі людзей. Яе прывабіла гэтая душэўнасць.

Живут кролики, ручные косули, а царство зверей охраняет Цмок. Почему стоит поехать в Верхнедвинское лесничество? Читайте здесь.

# Агротуризм # Туризм # Анастасия Макеева # Фотофакт

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