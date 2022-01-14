Через стеклянную стену в отеле можно увидеть диких животных. Показываем необычную белорусскую агроусадьбу

Наматываем километры по верхнедвинским просторам. В окошках – Западная Двина, блистают 25 озер, колышутся пушистые леса. Север страны как отдельный микрокосмос. Неспроста он притянул австрийско-белорусскую семью Эргеров, которые открыли в Изубрице агроусадьбу.

Александрина Эргер, хозяйка агроусадьбы:

Поўнач усё ж такі бліжэй да Скандынавіі. І гэта яму падабаецца яшчэ з тых часоў, калі ён ездзіў па Скандынавіі.

Элмар Эргер, хозяин усадьбы:

Я сам з Ціроля, Аўстрыі, Альп. Я вырас разам са спортам. На лыжах пастаянна. І гэтыя мясціны, па сутнасці, зроблены, каб займацца спортам. Александрина Эргер:

Мы часта чуем ад людзей, што тут вольна, неяк па-іншаму. Усё разам – гэта вялікі эксперымент. Пабачыць, колькі насамрэч мала неабходна, каб быць задаволеным.

Это была любовь с первого взгляда. 17 лет назад Элмар приехал в Беларусь, где возглавлял представительство «Австрийских авиалиний». Незнакомцы обернулись друг другу на улице Интернациональной. Спустя три года повенчались в Красном костеле. Поколесили от Нью-Йорка до Берлина. Родили четверых детей. А когда грянула пандемия, решили поколесить по Синеокой. Купили дом у местной пани Леонарды и решили пустить корни в глубинке.

Элмар Эргер:

Была идея такая, что у нас есть место для посетителей, гостей, где можно кушать, получить информацию. Это классная территория, поэтому мы хотим немножко больше экспериментировать. Александрина Эргер:

А тое, што мы робім, хочам гэтым падзяліцца. Мы ведаем, што такое жыць у горадзе, як не хапае якаснай прадукцыі.

Теперь в деревенском эспрессо-баре встречаются люди разных профессий и возрастов. Ароматный кофе от бариста уже попробовали гости из Бразилии, Австралии, Америки и других стран. С выпечкой штоллена и имбирно-медовых пряников помогает старшая дочь. Местные фермеры и ремесленники делятся своим урожаем. Так и рождается кирмаш на Рождество с батлейкой и ламповой атмосферой. Гастро- и этно-тур – два в одном.

Анастасия Макеева, корреспондент:

У вас здесь, как в музее – старинный коловрот, дорожки переплетенные, кошики. Расскажите, кто всю эту красоту делает? Александрина Эргер:

Ёсць бабулька, якой 90 год. Яна вяжа такія дываны. Там сурвэтачкі прыгожыя. Тапачкі таксама робіць.

Для хозяев агроусадьба не бизнес, скорее хобби. Они обожают общение. Колоритные интерьеры растапливают городские проблемы. В микроотеле через стеклянную стенку, как у большого экрана, можно наблюдать за дикой природой. Олени, лисы и другие здесь частые гости. Пробежки и лыжные походы в этих красотах наполняют энергией.