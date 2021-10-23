«Есть мороженое для веганов». Чем ещё могут накормить в белорусских агроусадьбах? Побывали в одной из них

Новости Беларуси. Они помогают развивать сельскую местность, дают людям возможность в небольших населенных пунктах успешно работать и развивать свое дело. Речь об агроэкоусадьбах. 23 октября в них прошел день открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С подробностями из Борисовского района Ирина Волк.

Хозяйство семьи Сергея и Алены Толстик находится в уникальном историческом месте – в 16 километрах от места на Березине, где 1812 году, отступая от Москвы, переправлялся Наполеон. Интерьер и территория усадьбы продуманы до мелочей и создают атмосферу природной естественности и домашнего уюта, ведь все без исключения изготовлено из натуральных материалов.

Ирина Волк, корреспондент:

Название усадьбы нередко вызывает интерес у гостей. Дело в том, что так в начале XIX века назывался военно-полевой лагерь. Сейчас термин «бивак» вышел из употребления в военном деле. Однако сохранился в туристическом.

Теперь биваками называют привалы и стоянки туристов. Некогда детский лагерь, сегодня поместье располагает не одной зоной отдыха. Повара усадьбы с воодушевлением накормят гостей, как настоящих воинов: сытно и вкусно. В домашнем кафе можно испробовать оригинальные по названию и фирменные блюда, приготовленные в горшочке и в печи: ароматную баранину, аппетитную утку или диетического кролика.

Сергей Толстик, владелец агроусадьбы:

У нас есть еще в домашней кухне те блюда, которые мы готовим здесь. Сами делаем мясные блюда, есть домашнее мороженое. В том числе есть мороженое для веганов, которые исключают определенные продукты. Соответственно, мы стараемся подстроить не только традиционное наше питание, а есть и те вещи, которые люди используют, возможно, узко, но для здоровья. В этой белорусской агроусадьбе помогут избавиться от одышки и повышенного давления. Что такое иппотерапия? – читать здесь.

Только здесь собрана уникальная и единственная в стране картинная галерея художника Александра Бельского с портретами военачальников войны 1812 года. Музейные экспонаты из частных коллекций содержат ценные исторические артефакты дописьменной эпохи, Средневековья, сталинских времен и войны 1812 года.