Живут кролики, ручные косули, а царство зверей охраняет Цмок. Почему стоит поехать в Верхнедвинское лесничество?

– Баба Яга в ступе есть.

– Знакомы с ней?

– Знакомы.

Анастасия Макеева, корреспондент:

За зимними приключениями отправляемся в Верхнедвинский район. Через стеклянную стену в отеле можно увидеть диких животных. Показываем необычную белорусскую агроусадьбу – смотрите здесь.

Лесная сказка в зоопарке живет круглый год. Когда звенит январская вьюга, кажется, попал в снежное королевство с Каем и Гердой. За всеми зверушками, как за детьми, смотрит папа Валера. О повадках благородных лесник знает не понаслышке. Анастасия Макеева:

Как зовут его?

Валерий Кулачонок, лесник Верхнедвинского лесничества:

Леша.

– Что-то он сегодня не в настроении.

– Не пустили к самкам, он теперь будет до марта такой. Характер боевой. Не то ручной, не то дикий. Он чувствует, что здесь самый сильный.

– Говорят, когда гон, то и драки за самок устраивают.

– Убивают олени сами себя даже. Драки огромные. Скрещиваются рогами – сильнейший выживает.

Суровый минус нипочем. В просторных квартирках – хрустящее сено и свежие корма. Но если вы решили разделить с пушистиками ланч, запаситесь сухариками вместо хлеба, морковью и яблоками.

Валерий Кулачонок:

Это мамка Анюты, а маленький – Анютин, два уже тут родились.

– Так они у вас почти ручные?

– Да, они ручные. Картошку любят.

– Наши люди, бульбаши.

– Нарезаю, даю – не оторвать.

– Сколько зерна они могут съесть за день?

– Норма – 400 граммов на сутки.

– Так мы их уже перекормили.

– Чужих людей побаиваются, а когда я захожу, в карманы лезут.

– А вдруг конфета перепадет. Братья-кролики – мечта всех детей. Антистресс для родителей.

Можно сходить, поиграть с детьми и самому развеяться. Кролики очень нравятся.

Анастасия Макеева:

Говорят, что если его перевернуть на спину, то он захрапит. Валерий Кулачонок:

Хитрые, умные. Хитрые, все похавалися.

По весне с пантами будут еще краше. Валерий Кулачонок:

Своеобразные. Могут подойти к рукам, могут не подойти – как кому понравится. Тоже смотрят, хороший человек подошел или плохой.

Анастасия Макеева:

Вот так вот. Про себя можно много узнать. Придешь в зоопарк – если не подошли, то все. Здесь у вас вообще три в одном.

– Баран, козел и косулька.

– Не делят территорию?

– Ну, баран с козлом так себе, воинственные. Косуленка привезли из рыбоинспекции, спасли на дороге. Она здесь и останется. Козел с бараном приняли хорошо, не стали бить и гонять.

Сказочное царство охраняет Цмок. Посреди деревянных скульптур и развлечений дети отдохнут от телефонов. Взрослые порыбачат в местном пруду. Вот вам и турпакет выходного дня.