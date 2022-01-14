Живут кролики, ручные косули, а царство зверей охраняет Цмок. Почему стоит поехать в Верхнедвинское лесничество?

– Баба Яга в ступе есть.
– Знакомы с ней?
– Знакомы.
– Баба Яга в ступе есть.
– Знакомы с ней?
– Знакомы.
Анастасия Макеева, корреспондент:
За зимними приключениями отправляемся в Верхнедвинский район.
Через стеклянную стену в отеле можно увидеть диких животных. Показываем необычную белорусскую агроусадьбу – смотрите здесь.
Лесная сказка в зоопарке живет круглый год. Когда звенит январская вьюга, кажется, попал в снежное королевство с Каем и Гердой. За всеми зверушками, как за детьми, смотрит папа Валера. О повадках благородных лесник знает не понаслышке.
Анастасия Макеева:
Как зовут его?
Валерий Кулачонок, лесник Верхнедвинского лесничества:
Леша.
– Что-то он сегодня не в настроении.
– Не пустили к самкам, он теперь будет до марта такой. Характер боевой. Не то ручной, не то дикий. Он чувствует, что здесь самый сильный.
– Говорят, когда гон, то и драки за самок устраивают.
– Убивают олени сами себя даже. Драки огромные. Скрещиваются рогами – сильнейший выживает.
Суровый минус нипочем. В просторных квартирках – хрустящее сено и свежие корма. Но если вы решили разделить с пушистиками ланч, запаситесь сухариками вместо хлеба, морковью и яблоками.
Валерий Кулачонок:
Это мамка Анюты, а маленький – Анютин, два уже тут родились.
– Так они у вас почти ручные?
– Да, они ручные. Картошку любят.
– Наши люди, бульбаши.
– Нарезаю, даю – не оторвать.
– Сколько зерна они могут съесть за день?
– Норма – 400 граммов на сутки.
– Так мы их уже перекормили.
– Чужих людей побаиваются, а когда я захожу, в карманы лезут.
– А вдруг конфета перепадет.
Братья-кролики – мечта всех детей. Антистресс для родителей.
Можно сходить, поиграть с детьми и самому развеяться. Кролики очень нравятся.
Анастасия Макеева:
Говорят, что если его перевернуть на спину, то он захрапит.
Валерий Кулачонок:
Хитрые, умные. Хитрые, все похавалися.
По весне с пантами будут еще краше.
Валерий Кулачонок:
Своеобразные. Могут подойти к рукам, могут не подойти – как кому понравится. Тоже смотрят, хороший человек подошел или плохой.
Анастасия Макеева:
Вот так вот. Про себя можно много узнать. Придешь в зоопарк – если не подошли, то все. Здесь у вас вообще три в одном.
– Баран, козел и косулька.
– Не делят территорию?
– Ну, баран с козлом так себе, воинственные. Косуленка привезли из рыбоинспекции, спасли на дороге. Она здесь и останется. Козел с бараном приняли хорошо, не стали бить и гонять.
Сказочное царство охраняет Цмок. Посреди деревянных скульптур и развлечений дети отдохнут от телефонов. Взрослые порыбачат в местном пруду. Вот вам и турпакет выходного дня.
Много приезжают из Бреста, Кобрина. Всем нравится. Россиян много, раньше – литовцев, латышей, эстонцев. Заезжали аж из Сербии.