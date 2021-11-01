«Сразу веет деревенскими традициями». Как агроусадьбы поддерживают сельский колорит
Новости Беларуси. В 2021 году агроусадьбы Минской области посетили свыше 160 тысяч человек. Всего в центральном регионе насчитывается около тысячи экоусадеб. Развитие агротуризма улучшает инфраструктуру сельской местности, помогает создать новые рабочие места, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Подробности в материале Анны Куртасовой.
Центральный регион богат на живописные места. Активно развивается агротуризм. Больше всего экоусадеб в Минском, Мядельском, Дзержинском и Логойском районах. Не отстает в этом направлении и Клецкий. Здесь работает пять агроусадеб.
Анна Куртасова, корреспондент:
Это деревня Староселье. От столицы – 180 километров. Именно здесь находится одна из агроусадеб Клецкого района. С порога сразу веет деревенскими традициями.
Игорь и Татьяна Бондарь семь лет занимаются семейным бизнесом. Оба выросли в поселке Заостровечье. Поэтому сделали ставку на агротуризм. В Староселье нашли и отреставрировали на свой вкус домик. Теперь это место отдыха. Хозяева каждого встречают с хлебом и солью.
Подробности в видеоматериале.