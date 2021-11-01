«Сразу веет деревенскими традициями». Как агроусадьбы поддерживают сельский колорит

Новости Беларуси. В 2021 году агроусадьбы Минской области посетили свыше 160 тысяч человек. Всего в центральном регионе насчитывается около тысячи экоусадеб. Развитие агротуризма улучшает инфраструктуру сельской местности, помогает создать новые рабочие места, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Подробности в материале Анны Куртасовой.

Центральный регион богат на живописные места. Активно развивается агротуризм. Больше всего экоусадеб в Минском, Мядельском, Дзержинском и Логойском районах. Не отстает в этом направлении и Клецкий. Здесь работает пять агроусадеб.

Анна Куртасова, корреспондент:

Это деревня Староселье. От столицы – 180 километров. Именно здесь находится одна из агроусадеб Клецкого района. С порога сразу веет деревенскими традициями.