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«Сразу веет деревенскими традициями». Как агроусадьбы поддерживают сельский колорит

01 ноября 2021 15:54
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Новости Беларуси. В 2021 году агроусадьбы Минской области посетили свыше 160 тысяч человек. Всего в центральном регионе насчитывается около тысячи экоусадеб. Развитие агротуризма улучшает инфраструктуру сельской местности, помогает создать новые рабочие места, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Подробности в материале Анны Куртасовой.

«Сразу веет деревенскими традициями». Как агроусадьбы поддерживают сельский колорит-1

Центральный регион богат на живописные места. Активно развивается агротуризм. Больше всего экоусадеб в Минском, Мядельском, Дзержинском и Логойском районах. Не отстает в этом направлении и Клецкий. Здесь работает пять агроусадеб.

«Сразу веет деревенскими традициями». Как агроусадьбы поддерживают сельский колорит-4

Анна Куртасова, корреспондент:
Это деревня Староселье. От столицы 180 километров. Именно здесь находится одна из агроусадеб Клецкого района. С порога сразу веет деревенскими традициями.

«Сразу веет деревенскими традициями». Как агроусадьбы поддерживают сельский колорит-7

Игорь и Татьяна Бондарь семь лет занимаются семейным бизнесом. Оба выросли в поселке Заостровечье. Поэтому сделали ставку на агротуризм. В Староселье нашли и отреставрировали на свой вкус домик. Теперь это место отдыха. Хозяева каждого встречают с хлебом и солью.

Подробности в видеоматериале.

# Агротуризм # Туризм # Анна Куртасова # Татьяна Бондарь # Игорь Бондарь # Фотофакт

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