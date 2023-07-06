Бренд Волковысского района – двухнитовое ткачество. Показываем изделия из районного центра ремёсел

Живописный поселок Россь – жемчужина в ожерелье Волковысского района, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Кладезь архитектуры, активный отдых, гастротуризм. Это местечко создано для блестящих выходных.
Живописный поселок Россь – жемчужина в ожерелье Волковысского района, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ. Кладезь архитектуры, активный отдых, гастротуризм. Это местечко создано для блестящих выходных.
Волковысский районный центр ремесел в поселке Россь – что букет васильков. Сказочный и незабываемый. Здесь можно узнать много нового о жизни предков в мини-музее. Поклонники народного арта найдут сувенир по душе и могут взять уроки у талантливых мастеров. В шкатулке нематериального наследия – простое двухнитовое ткачество, яркий бренд района. Тонкий процесс, что программирование, поэтому важно все делать с чувством, толком и отличным настроением.
Янина Июльская, член Белорусского союза мастеров народного творчества:
Чтобы навить навой для основы, надо три человека. Я всегда сажусь сзади, за кросенками. Любовь Степановна руководит барабаном, который крутит и нитки наматывает, а здесь сидит помощник, который помогает нам просто расчесывать нитки основы, потому что они из косы. Коса плетеная, и надо ее (35 метров) оттуда перенести на тот навой. Заправили, завязали – и так 450 ниточек, все идет в порядке очереди.
Янина Вацлавовна – мастерица, золотые руки. В творчестве с 10 лет. Обучает новое поколение вязанию, писанке и выбиванке. Традицию двухнитового ткачества переняла от Балень Любовь Степановны. Теперь радует волшебным полотном, половичками, юбками да фартушками. Сине-фиолетовая гамма – маркер Волковыщины.
Янина Июльская:
Каждую ниточку я прохожу черненьким два раза, а саму полоску я тку четыре раза. Вот я нажала на первый понаж, у меня поднялась первая ничельница, а вторая опустилась вниз, между ними получился зев. Я лодочку положу, и она держится, никуда не падает. Потому что нитки сверху и нитки снизу. Пропустили челночек наш, уложили правильно нашу ниточку, прибили – раз-два. Меняю понаж, у нас ничельницы меняются – одна уходит вверх, другая вниз. Ниточки между собой перекрестились и держат нитку, которую мы уже проложили.
Кудесница дарит новую жизнь старым вещам. Из ненужных джинсов и платьев она ткет радужные половики, они же ходники, которые разлетаются на ярмарках как сладкие пирожки. Гости дома ремесел никогда не уходят с пустыми руками. Пейзажи на спилах, куклы-обереги, авторские украшения и роспись по глине согреют и украсят вашу жизнь.
Янина Июльская:
Это целый набор, в комплекте, можно приобрести не только вазочку, но вместе с ней и такую красивую тарелочку, повесить на стеночку. И вот такие красивые кувшинчики, которые будут радовать вас. Вообще люди любят ручную работу, любят ремесла. Наши белорусские люди ценят то, что мы делаем.
Путешествия наполняют кислородом и делают нас богаче. А впереди еще целых два месяца лета и прекрасных поводов для счастья. И мы знаем к нему тропинки.
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