Безвизовый въезд для иностранцев в Беларусь: как будет работать система и к чему может привести

Новости Беларуси. Добро пожаловать в Беларусь! Наша страна вводит безвизовый режим для граждан 80 государств – это все страны Евросоюза, а также Бразилия, Индонезия, США, Япония и другие. Указ на неделе подписал глава государства. Без визовых формальностей иностранцы смогут посетить нашу страну через Национальный аэропорт и находиться здесь до 5 дней.

Welcom to Belarus. На пять дней без визы. Указом президента Беларусь открывает границы для иностранных туристов, еще раз подчеркивая: страна открыта для всего мира. Национальный аэропорт. Именно в этом пункте пропуска будут действовать новые правила. В силу вступят менее чем через месяц.

Итак, теперь иностранным туристам, прилетающим в наш Национальный аэропорт. виза не нужна. Достаточно паспорта, денег. Можно в валюте, но сумма, равная 46 рублям – это две базовые величины – на каждый день пребывания. А еще медицинский страховой полис. И все этого достаточно, чтобы отправиться в пятидневное путешествие по Беларуси.

По оценкам специалистов, поток туристов увеличится на 20%. Он, кстати, растет каждый год. Кроме того, безвизовый режим Беларусь ранее опробовала с несколькими государствами.

Виталий Грицевич, заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Такие страны, как Аргентина, Бразилия, Турция, Китай. По Израилю пассажиропоток увеличился в два раза, по Турции – в полтора раза, по Китаю – на 20%.

Агния и Ингрида в Минске на несколько дней. В паспортах белорусские визы. Без них в страну пока не пускают. Девушки не просто туристы – блогеры. Приехали, сняли квартиру. В программе музеи, достопримечательности – целый список, что посмотреть в белорусской столице.

Агния Зебитите и Ингрида Кедите, туристы (Литва):

Церковь, библиотека. Планируем еще один раз посетить Минск летом, потому что у вас очень зеленый город, очень много парков, очень красиво здесь летом. Еще один раз вернемся как блогеры.

О безвизовым режиме уже слышали. Вполне вероятно, им и воспользуются в следующий раз. Говорят, это ведь очень удобно, даже если ты летишь в другую страну с пересадкой в Минске.

Агния Зебитите и Ингрида Кедите, туристы (Литва):

Если человек приедет через аэропорт, будет очень доволен, что есть и пересадки, и на полдня может посетить город.

Получить белорусскую визу раньше было не то, чтобы сложно. Но избалованные современные туристы привыкли к максимальному комфорту и внимание обращают на все.

Анна Муха, начальник отдела маркетинга и качества туристических услуг Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Сложный визовый режим, огромное количество документов, цена и так далее. Европейцу, у которого, когда открылись границы Шенгена, где просто сел в машину и поехал, границы были открыты, им очень сложно было понимать и они не хотели это понимать.

Турбизнес этот указ ждал давно. Новость о его подписании воспринял на ура.

Филипп Гулый, председатель Республиканского союза туристической индустрии:

Вижу в этом указе толчок главы государства к диверсификации туристического продукта. То есть для того, чтобы туристический бизнес и инфраструктура помнила о том, что разным туристам в разные рынки интересны разные виды модернизированного продукта. Поток деловых и индивидуальных туристов увеличиться однозначно. И мы очень надеемся и очень хотим, чтобы наладился сервис, было внимательное отношение к деловой этике, так как наша туристическая инфраструктура для индивидуального неорганизованного туриста не очень готова не сегодняшний день. С другой стороны, когда еще начать готовиться как не сейчас?

Ставку действительно делают на индивидуальных путешественников. Туристов или бизнесменов. Но именно таким гостям нужен дополнительный сервис. Ведь их не будут сопровождать от самолета и до гостиницы туроператоры. А это и указатели на английском, и знание иностранного языка обслуживающим персоналом. В общем, подготовительная работа еще предстоит. Турбизнес, в свою очередь, оценивает, кто вольется в туристический поток и какие пятидневные услуги предложить новым гостям.

Филипп Гулый, председатель Республиканского союза туристической индустрии:

Я думаю, что максимально, куда может доехать турист из Минска, это посетить военно-патриотический день, азиатам это очень интересно. Однозначно до Беловежской пущи он не доедет, сможет посетить Березинский биосферный заповедник. Есть различные вечерние программы. Кому-то интересен ночной Минск, кому-то, может, бары Минска, улица Зыбицкая. А вот европейцы, думаю, больше захотят поехать в глубинку.

Приехать в Беларусь без визы теперь смогут представители 80 государств. Иностранцы, которые летят из России или в Россию, сделать этого не смогут. На них нововведение не распространяется. Как отмечают пограничники, нашим восточным соседям беспокоиться о том, что через белорусский пункт пропуска туристы без визы попадут в их страну, не стоит.

Алексей Бегун, начальник департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Мы однозначно будем использовать те информационные ресурсы, которые имеются в Государственном пограничном комитете, в Министерстве внутренних дел, чтобы контролировать каждое лицо, которое прибыло на территорию нашей страны в рамках безвизового режима. То есть въезд и выезд с территории государства.

На мгновенное действие указа специалисты не рассчитывают. Для того, чтобы получить ощутимый результат, нужно время. Время, чтобы проанализировать указ в действии. Оценить заданные параметры, и, кто знает, быть может, расширить географию. Добавить другие страны к перечню, а к Национальному аэропорту – дополнительные пункты пропуска, где иностранцы смогут въезжать в Беларусь без виз.

В любом случае, такое гостеприимство – это наш имидж. Туристические бонусы. Еще возможность познакомиться с нашей страной – дополнительное удобство для бизнесменов. А также ответный шаг в сторону тех государств, которые уже ввели безвизовый режим для белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.