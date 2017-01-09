Безвизовый режим для иностранных граждан введен в Беларуси указом Президента

Новости Беларуси. Безвизовый режим для иностранных граждан введён в Беларуси указом Президента. Правило действует для прибывающих в нашу страну на срок не более пяти суток, при этом въехать необходимо через Национальный аэропорт «Минск».

Указ распространяется на граждан 80 государств, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные.

Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.