Не будет необходимости выполнять какие-то формальности: условия безвизового въезда в Беларусь

Новости Беларуси. Беларусь вводит безвизовый режим для граждан 80 государств – это все страны Евросоюза, а также Бразилия, Индонезия, США, Япония и другие.

Соответствующий указ 9 января подписал глава государства.

Без визовых формальностей иностранцы смогут посетить нашу страну через Национальный аэропорт и находиться здесь до 5 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь без визы теперь смогут посещать иностранцы из 80 государств.

Новый режим въезда в страну предусмотрен указом, который сегодня подписал глава государства. Воспользоваться преимуществом безвизового режима гости смогут пересекая границу в пункте пропуска Национального аэропорта, а срок пребывания в Беларуси не должен превышать 5 дней.

Игорь Фисенко, начальник главного консульского управления Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Те иностранцы, которые будут прибывать без виз через Национальный аэропорт, у них не будет необходимости выполнять какие-то формальности: ни получать визу, ни регистрироваться. Они просто прилетают в Беларусь, получают, мы надеемся, позитивные впечатления, и, через какое-то время, возвращаются к нам снова.

Небольшое путешествие для туристов или бизнесменов. Для активизации именно таких поездок и разработан документ.

Кстати, согласно статистике этот срок – 5 дней – самый популярный у иностранных гостей при посещении Беларуси (это средний показатель).

Последние годы иностранных туристов в нашей стране становится больше. Например, в 2015, по сравнению с 2014, цифра увеличилась больше чем вдвое. Беларусь тогда посетило 300 тысяч человек. Речь об организованных группах. Безвизовый режим, уверены разработчики, сделают нашу страну еще привлекательнее для иностранных граждан.

Зоран Велкотски, турист из Македонии:

Я считаю отмену виз очень позитивной новостью. Теперь наши страны смогут узнать друг друга еще лучше. В Беларуси много достопримечательностей, которые могут заинтересовать туристов, особенно молодежь, студентов, которые любят путешествовать.

Не только туристические контакты, но и бизнес-встречи. Новые возможности наладить связи с зарубежными партнерами получат и деловые круги.

Владимир Нестерович, пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Прежде всего, мы демонстрируем, что мы встроены в мировую туристическую, экономическую, деловую системы, спортивную жизнь. Что мы равноправные члены мирового сообщества. И, естественно, тот приток туристов, на который мы рассчитываем, будет способствовать в том числе и активизации деловых отношений.

Приехать в Беларусь без визы смогут представители 80 стран. Весь Евросоюз, другие государства Старого света. А также Бразилия, Индонезия, США, Япония и многие другие. Как показывает практика прежних лет, если не считать наших партнеров по СНГ, то чаще всего Беларусь посещали представители Германии, Китая, Италии, Литвы, Латвии, Польши, Франции и Эстонии.

Вполне вероятно, что новые правила существенно расширят географию. В первую очередь, они коснуться наших стратегических партнеров.

Представителей тех стран, которые в одностороннем порядке уже установили установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан.

Александр Журавович, сотрудник туристической компании:

Благодаря этому указу увеличится турпоток. Это даст хорошую возможность путешествовать в наше государство для агро, эко- и медтуризма. Потому что по версии National Geographic в 2016 году наше государство заняло первое место в сфере агро-, экотуризма и вошла в топ-5 по медтуризму.

Безвизовый режим не будет распространяться на официальные поездки, то есть дипломатические, служебные документы во внимание приниматься не будут.

А вот частным лицам достаточно предъявить действительный общегражданский паспорт

(или заменяющий его документ), денежные средства – (валюта не важна, зато сумма – не менее 46 рублей на каждый день пребывания). И еще одно требование: действующий в Беларуси медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро. Есть также некоторые дополнения для гостей из отдельных стран.

Безвизовый режим – это шанс увеличить туристический поток и стать еще более привлекательной страной для развития бизнеса. Эффект экономический, имиджевый и в чем-то даже политический.