Реакция в интернете просто зашкаливает: после отмены виз в Беларусь ожидается на 20% больше туристов

Новости Беларуси. На 20% больше туристов. Министерство спорта после введения безвизового режима прогнозирует увеличение потока иностранцев в Беларусь.

Основная ставка на путешественников, прежде всего, из стран Европы, Северной Америки и Персидского залива.

Беларусь вводит безвизовый режим для граждан 80 государств – это все страны Евросоюза, а также Бразилия, Индонезия, США, Япония и другие. Без формальностей интерес путешественников к нашей стране станет выше, но и инфраструктура потребует большего развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 20% больше. Так оценивают туристический потенциал после введения безвизового режима для иностранцев.

И, кстати, у столь оптимистичных прогнозов есть основания. Безвизовый режим уже действует для граждан некоторых стран и уже оправдал себя.

Виталий Грицевич, заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

По Израилю поток увеличился в 2 раза, по Турции – в 1,5 раз. И Китай на 20%.

На Августовском канале, кстати, после введения безвизового режима побывало более 2000 иностранцев. И это, по сути, результат четырех месяцев. Положительный опыт такого рода есть и у других государств. Кыргызстан, например, ввел безвизовый режим для ряда стран в 2012.

Уже на следующий год поток туристов возрос более чем на 35%.

Безусловно, такая перспектива потребует определенной готовности и от государственных структур, и от турбизнеса.

Олег Ляшук, начальник Управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета:

Государственный пограничный комитет в пункте пропуска «Национальный аэропорт Минск» готов к любому прибытию иностранных граждан. Мы готовы в том числе и произвести маневр своими силами, то есть обеспечить дополнительные рабочие места, если поток будет очень большой.

Механизмы контроля уже разработаны. Ограничений на количество безвизовых поездок в Беларусь нет.

Нововведение не распространяется на туристов, прибывших из российских аэропортов и направляющихся в соседнюю страну.

Так что интересы наших партнеров по интеграционному сообществу будут учтены в полной мере. Миграционным вызовом для страны иностранные туристы уж точно не станут.

Ориентировано нововведение в первую очередь на гостей из Европы, из стран персидского залива и Северной Америки. И хотя вступят в силу новые правила въезда в страну лишь через месяц, возросший интерес специалисты уже отмечают.

Игорь Фисенко, начальник главного консульского управления Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Реакция на страницы Facebook и Twitter Мида просто зашкаливает. Такой реакции мы до сих пор не видели никогда. Это дает основания предполагать, что эта мера действительно заинтересовала людей, она востребована. И, соответственно, мы увидим новых гостей в Беларуси.

Сегодня речь идет о гражданах 80 государств.