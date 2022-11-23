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Здесь расскажут про многие войны. Побывали в военно-историческом музее в Волковыске

23 ноября 2022 18:22
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Еще одна гордость Волковыска – военно-исторический музей имени Петра Ивановича Багратиона. Честь легендарному полководцу отдали также в городе Кизляре. Два музея на весь мир. Символично, что местная сокровищница, в которой насчитывается около 50 тысяч экспонатов, находится на одноименной улице Багратиона. А в этом старинном здании был штаб, в котором заседал великий командующий русской армией во время войны 1812 года. Ученика Суворова, генерала от инфантерии, уважал даже Наполеон. Дворянские корни. Бесстрашный грузин. Благородно чувствовать умел.

Здесь расскажут про многие войны. Побывали в военно-историческом музее в Волковыске-1

Егор Гиз, директор военно-исторического музея имени П. И. Багратиона:
Бюст Петру Ивановичу примечателен еще и тем, что сам скульптор знаменитый Заир Азгур его как раз таки и делал по просьбе нашего первого директора Георгия Иосифовича Пеха.

Здесь расскажут про многие войны. Побывали в военно-историческом музее в Волковыске-4

Гравюры, картины, оружие. Богатая коллекция наполеоники переносит на поля сражений и знакомит с героями времени. Большинство экспонатов оригинальные и передают боевой дух. Эта мортира – гроза артиллерии. 250 килограммов! Махину перевозили на повозке, запряженной лошадьми, чего не сделаешь ради победы. Рядом пушки для салютов и пехотные барабаны. Коль помирать, так с музыкой.

Егор Гиз:
Особое внимание в нашем музее заслуживает полотно «Ранение Петра Ивановича Багратиона» под Бородино. Это была обычная мясорубка. 8 сентября 1812 года он был серьезно ранен во время очередного контрнаступления на семеновские флеши. Снаряд, его осколки, угодили в левую ногу князя. Началось заражение, рана начала гноиться, и когда предлагали трижды ампутировать конечность Багратиону, он отказывался, 24 октября, почувствовав свою скорую кончину, он подозвал священника, продиктовал завещание, и в скором времени отошел в мир иной.

По форме видно, что люди раньше были миниатюрными. Средний рост по Европе составлял от 1,69 до 1,75 метра. По таким меркам Наполеон входил в предельный минимум. Кирасы с острыми шипами отводили вражеские удары. А вот пышные мундиры многим навеют «Гусарскую балладу».

Здесь расскажут про многие войны. Побывали в военно-историческом музее в Волковыске-7

Егор Гиз:
Надо понимать, что когда была битва, были пыль, грязь, рассмотреть эполеты было очень тяжело. Поэтому воевали так красиво, были разного рода костюмы. В летнее время ментик носили на одном плече, в зимнее время надевали на два плеча. Отсюда вопрос, как он не спадал с одного плеча? В этом деле помогала шнурок-веревка, которая перекидывалась через правое плечо и позволяла держаться на ходу.

Анастасия Макеева:
Все знают, чем завершились наполеоновские планы, не зря даже существует такое выражение.

Егор Гиз:
Главная его ошибка была в походе на Москву. Несмотря на его амбиции, он неправильно рассчитал свои силы. И вот наша картина «Наполеон после отречения в Фонтенбло» в 1814-м году как раз и повествует о тех событиях. Он всматривается в нас и пытается понять, где он совершил свою главную ошибку.

Здесь расскажут про многие войны. Побывали в военно-историческом музее в Волковыске-10

Экспозиция «Войны ХХ столетия» также доказывает, что нет ничего ценнее мира, и раскрывает трагедии волковысской земли. От Первой мировой до Афганистана. Летопись тех, кто сражался до последнего вздоха.

Егор Гиз:
Майор Пивоваров был летчиком. Он не вернулся с Афганской войны. Этот костюм был передан сюда в наш музей его родственниками. Говорят, что по частям буквально они его из этого костюма доставали.

Во время Великой Отечественной войны город был в кандалах фашистов. Только «Шталаг-316» за 1942-й год унес жизни порядка 2 тысяч советских военнопленных. Не понять, не простить. Сегодня именами освободителей – Рая, Медведева, Боричевского, Крынина – названы улицы Волковыска. Чтобы помнили...

Здесь расскажут про многие войны. Побывали в военно-историческом музее в Волковыске-13

Егор Гиз:
Кармашик видим, походный рюкзачок немецкого офицера, который содержал в себе 24 отсека, это о той педантичности немцев, про которую сейчас любят говорить. Был интересный факт, когда и Семенчук после того, как попал снаряд в банк, большие суммы денег были прямо на улицах. Они собрали все, что могли, передавали сразу в один город, потом во второй, довезли до Минска, увидели, что он оккупирован, двинулись дальше... Много уроженцев Волковыска были с хорошей душой, с приятным расположением, несмотря на тяжелые времена.

Алые звезды горят на площади в честь героев. В этом сердце города нужно побывать каждому туристу. В универмаге вкуснейшие пирожные и сырочки. Рекомендуем! Кафешки, магазины, кинотеатр. Можно сделать душевную паузу, присмотреть сувениры и даже прикоснуться к волшебству...

Здесь расскажут про многие войны. Побывали в военно-историческом музее в Волковыске-16

Анастасия Макеева, корреспондент:
В Лепеле Цмок, в Бобруйске бобер, в Волковыске, понятное дело, волчица. В народе существует поверье, если вы хотите, чтобы вам фартило со всех сторон, нужно запрыгнуть и погладить ей спинку. Если хотите продвинуться по карьерной лестнице и получить прибавку к зарплате, нужно хорошенько потереть носик.

Жизнь на площади бурлила во все времена. Евреи приезжали с гружеными повозками и устраивали здесь торговые ряды, меж которыми могла проехать всего одна карета.

Город впервые упоминается в 1005 году. Чем интересна история Волковыска – подробности здесь.

# Музеи # Туризм # Егор Гиз # Анастасия Макеева # Фотофакт

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