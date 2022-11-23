Здесь расскажут про многие войны. Побывали в военно-историческом музее в Волковыске

Еще одна гордость Волковыска – военно-исторический музей имени Петра Ивановича Багратиона. Честь легендарному полководцу отдали также в городе Кизляре. Два музея на весь мир. Символично, что местная сокровищница, в которой насчитывается около 50 тысяч экспонатов, находится на одноименной улице Багратиона. А в этом старинном здании был штаб, в котором заседал великий командующий русской армией во время войны 1812 года. Ученика Суворова, генерала от инфантерии, уважал даже Наполеон. Дворянские корни. Бесстрашный грузин. Благородно чувствовать умел.

Егор Гиз, директор военно-исторического музея имени П. И. Багратиона:

Бюст Петру Ивановичу примечателен еще и тем, что сам скульптор знаменитый Заир Азгур его как раз таки и делал по просьбе нашего первого директора Георгия Иосифовича Пеха.

Гравюры, картины, оружие. Богатая коллекция наполеоники переносит на поля сражений и знакомит с героями времени. Большинство экспонатов оригинальные и передают боевой дух. Эта мортира – гроза артиллерии. 250 килограммов! Махину перевозили на повозке, запряженной лошадьми, чего не сделаешь ради победы. Рядом пушки для салютов и пехотные барабаны. Коль помирать, так с музыкой. Егор Гиз:

Особое внимание в нашем музее заслуживает полотно «Ранение Петра Ивановича Багратиона» под Бородино. Это была обычная мясорубка. 8 сентября 1812 года он был серьезно ранен во время очередного контрнаступления на семеновские флеши. Снаряд, его осколки, угодили в левую ногу князя. Началось заражение, рана начала гноиться, и когда предлагали трижды ампутировать конечность Багратиону, он отказывался, 24 октября, почувствовав свою скорую кончину, он подозвал священника, продиктовал завещание, и в скором времени отошел в мир иной. По форме видно, что люди раньше были миниатюрными. Средний рост по Европе составлял от 1,69 до 1,75 метра. По таким меркам Наполеон входил в предельный минимум. Кирасы с острыми шипами отводили вражеские удары. А вот пышные мундиры многим навеют «Гусарскую балладу».

Егор Гиз:

Надо понимать, что когда была битва, были пыль, грязь, рассмотреть эполеты было очень тяжело. Поэтому воевали так красиво, были разного рода костюмы. В летнее время ментик носили на одном плече, в зимнее время надевали на два плеча. Отсюда вопрос, как он не спадал с одного плеча? В этом деле помогала шнурок-веревка, которая перекидывалась через правое плечо и позволяла держаться на ходу. Анастасия Макеева:

Все знают, чем завершились наполеоновские планы, не зря даже существует такое выражение. Егор Гиз:

Главная его ошибка была в походе на Москву. Несмотря на его амбиции, он неправильно рассчитал свои силы. И вот наша картина «Наполеон после отречения в Фонтенбло» в 1814-м году как раз и повествует о тех событиях. Он всматривается в нас и пытается понять, где он совершил свою главную ошибку.

Экспозиция «Войны ХХ столетия» также доказывает, что нет ничего ценнее мира, и раскрывает трагедии волковысской земли. От Первой мировой до Афганистана. Летопись тех, кто сражался до последнего вздоха. Егор Гиз:

Майор Пивоваров был летчиком. Он не вернулся с Афганской войны. Этот костюм был передан сюда в наш музей его родственниками. Говорят, что по частям буквально они его из этого костюма доставали. Во время Великой Отечественной войны город был в кандалах фашистов. Только «Шталаг-316» за 1942-й год унес жизни порядка 2 тысяч советских военнопленных. Не понять, не простить. Сегодня именами освободителей – Рая, Медведева, Боричевского, Крынина – названы улицы Волковыска. Чтобы помнили...

Егор Гиз:

Кармашик видим, походный рюкзачок немецкого офицера, который содержал в себе 24 отсека, это о той педантичности немцев, про которую сейчас любят говорить. Был интересный факт, когда и Семенчук после того, как попал снаряд в банк, большие суммы денег были прямо на улицах. Они собрали все, что могли, передавали сразу в один город, потом во второй, довезли до Минска, увидели, что он оккупирован, двинулись дальше... Много уроженцев Волковыска были с хорошей душой, с приятным расположением, несмотря на тяжелые времена. Алые звезды горят на площади в честь героев. В этом сердце города нужно побывать каждому туристу. В универмаге вкуснейшие пирожные и сырочки. Рекомендуем! Кафешки, магазины, кинотеатр. Можно сделать душевную паузу, присмотреть сувениры и даже прикоснуться к волшебству...