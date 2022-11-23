Город впервые упоминается в 1005 году. Чем интересна история Волковыска?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Идеальный выходной начинается с кофе, отличной компании, а еще лучше – путешествия. Ныряем в море холмов и отправляемся в Волковыск – край лесов и космических красот. Махровая осень. 32,5 метра над землей. Расправляем крылья и улетаем на Шведскую гору. Исток города. Впервые славный Волковыск упоминается в 1005 году в Туровской летописи. Уже в Х веке здесь было городище, и расцветала жизнь.

Егор Гиз, директор военно-исторического музея имени П. И. Багратиона:

У этих гор есть большая интересная история. Это целые три возвышенности. Шведская гора, прямо за нашими спинами, Замчище, которое расположено к Западу, а также за Шведской горой находится Муравельник, около 10 метров в высоту. Во время последнего отхода ледника, около 10-12 тысяч лет назад, тектонические плиты сдвинулись таким образом, что образовались эти искусственные неровности, которые впоследствии наши предки использовали для своих нужд как оборонительные сооружения. На Шведской горе был детинец. На Замчище звенела торговая площадь. Знаменитый путь «Из варяг в греки» проходил через Волковыск. Экономические связи были на высоте. Во время раскопок здесь нашли ножницы, гребешки, замки, уникальные втульчатые стрелы. В XIII веке их умели изготавливать только европейские мастера. Свои ремесленники не уступали. Хлебными отраслями были бортничество, пивоварение, рыболовство. Но наши предки думали не только о насущном. Свистелка-дудочка и шахматные фигурки – код духовности.

Анастасия Макеева:

Многим будет интересно само название, думают, что волк и высокий, откуда пошло название такое? Егор Гиз:

Я думаю, это славяно-балтский топоним – волчья шея. На самом деле волки здесь были, было их очень много. До сих пор – да, я вчера с пробежки пробегал здесь, выли. Еще есть версия с Волоком и Высиком – двумя разбойниками, которые держали в осаде весь город. Князь Забейко их убил, после этого на месте их повешения вместе со своей дружиной строил себе здание. Волок и Высик созвучно Волковыск.

113 ступенек, и вы на олимпе. По легенде именно на этой вершине князь Ягайло принял предложение от польских послов жениться на Ядвиге и стать королем. Жемчужины и краски Волковыска собраны в ожерелье. Костел Святого Вацлава, Петропавловская церковь. Все районы, в которых, как и много веков назад, живут люди. Кстати, пчеловодов немало. Нить с предками не теряют. А вы ловите момент, щелкайте осеннюю пастораль.

Анастасия Макеева:

Ветер зато обеспечит хорошую укладку для фотографий. Я одного не поняла, при чем тут шведы?