Сколько туристов планируют принять в Минске на майские праздники? Ответил Алексей Русакевич
В ток-шоу «Большой город» на СТВ поговорили о том, как Минск превращает лето в экономику.
Екатерина Забенько, СТВ:
Событийный туризм у нас пользуется огромной популярностью. Иностранцы приезжают к нам на наши главные праздники, в частности, 9 Мая, 3 июля, День города. Какой наплыв ожидаем в это время?
Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра «Минск»:
Поток будет большой. Это мы уже видим даже по майским праздникам – практически все гостиницы забронированы, сейчас сложно найти. Основной поток туристов идет из России. За прошлый год порядка 700 тысяч только в гостиницах остановились, но поток намного больше, потому что многие данные на сегодня не учитываются. Это и транзитные туристы, которые едут отдыхать в другие регионы Беларуси. Это и те, которые останавливаются поблизости Минска, но основной точкой своего маршрута туристического предпочитают город Минск.
Екатерина Забенько:
Фестивали, марафоны, гастрособытия. Что пользуется наибольшей популярностью сегодня?
Алексей Русакевич:
Скорее всего, все в комплексе. Это и промышленный туризм. Мы видим по прошлому году рост медицинских услуг, которые оказываются иностранным гражданам. За 2025 год более 60 тысяч иностранных гостей посетили только по медицинскому туризму. Это практически 11 % роста к 2024 году. И, конечно же, новые локации, которые открываются в Минске.
«Потрясающая ухоженность города!» Узнали у туристов из России, что им нравится в Минске.