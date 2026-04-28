Сколько туристов планируют принять в Минске на майские праздники? Ответил Алексей Русакевич

В ток-шоу «Большой город» на СТВ поговорили о том, как Минск превращает лето в экономику.

Екатерина Забенько, СТВ:

Событийный туризм у нас пользуется огромной популярностью. Иностранцы приезжают к нам на наши главные праздники, в частности, 9 Мая, 3 июля, День города. Какой наплыв ожидаем в это время?