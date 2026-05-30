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Belavia с 27 октября возобновляет рейсы из Минска на Шри-Ланку

30 мая 2026 12:01
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Belavia с 27 октября возобновляет рейсы из Минска на Шри-Ланку-0

Belavia объявила о возобновлении рейсов из Минска на Шри-Ланку с 27 октября. Информация об этом размещена в Telegram-канале национального авиаперевозчика.

Вылеты будут осуществляться по вторникам на широкофюзеляжном Airbus A330-200.

Из Минска борт вылетает в 00:50 и прибывает в аэропорт Маттала в 12:40. Обратный рейс из Маттала отправляется в 14:40, а в Минск самолет прибывает в 22:10.

Время для аэропортов указывается местное, длительность перелета – ориентировочно 9,5-10 часов.

Фото: Telegram-канал Belavia

# Туризм

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