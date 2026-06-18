В Мядельском районе прошел блог-тур «Центральный регион: новые горизонты»

Место, где время поворачивает вспять. Одной из точек блог-тура стал этнокультурный комплекс «Наносы Отдых». Для Павла Сахончика, создателя контента из Борисова, посещение Нарочанского края имеет особое значение. Он приезжает на озеро уже 17 лет – с тех пор, как только познакомился со своей будущей женой. И называет это место своей точкой силы. Здесь он заряжается энергией на год вперед, что и советует своим подписчикам.

Павел Сахончик, блогер:

Не любить Нароч – невозможно. Этот этнографический комплекс Наносы. Голубые озера. Здесь есть что посмотреть. Мядель очень красивый. Я люблю путешествовать по Беларуси и показывать, где у нас можно отдохнуть. Не обязательно ехать за тридевять земель.