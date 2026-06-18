В Мядельском районе прошел блог-тур «Центральный регион: новые горизонты»
Развитие внутреннего туризма и популяризация историко-культурного наследия региона стали главными темами масштабного блог-тура, прошедшего в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Маршрут охватил ключевые туристические объекты Нарочанского края.
Проект направлен на презентацию потенциала особо охраняемых природных территорий и продвижение аутентичных форматов отдыха. Участники тура познакомились с инфраструктурой региона, возможностями сельского туризма и музейными экспозициями, воссоздающими быт прошлых столетий.
Правительство Беларуси приняло решение об усилении потенциала Национального агентства по туризму.
Место, где время поворачивает вспять. Одной из точек блог-тура стал этнокультурный комплекс «Наносы Отдых». Для Павла Сахончика, создателя контента из Борисова, посещение Нарочанского края имеет особое значение. Он приезжает на озеро уже 17 лет – с тех пор, как только познакомился со своей будущей женой. И называет это место своей точкой силы. Здесь он заряжается энергией на год вперед, что и советует своим подписчикам.
Павел Сахончик, блогер:
Не любить Нароч – невозможно. Этот этнографический комплекс Наносы. Голубые озера. Здесь есть что посмотреть. Мядель очень красивый. Я люблю путешествовать по Беларуси и показывать, где у нас можно отдохнуть. Не обязательно ехать за тридевять земель.
Комплекс «Наносы Отдых» открыл свои двери в 2015 году. Главная жемчужина – единственный в Беларуси музей самоваров на двух этажах: 378 экспонатов, среди которых нет двух одинаковых. Здесь и крошечные самовары на два наперстка, и огромные двухведерные, и в виде пушек и паровозов.
Подробности в видео.