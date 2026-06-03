Открытый бассейн Infinity и снежная комната – в Нарочанском крае появится современный Wellness-центр

Беларусь инвестирует в туризм: на ближайшие пять лет сектор объявлен национальным проектом. Страна стремится стать центром притяжения для сотен тысяч гостей. Речь идет о системной перезагрузке всей отрасли – от модернизации инфраструктуры до повышения уровня сервиса. В реализацию стратегии активно включился санаторный комплекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Нарочанском крае на берегу озера возводят современный Wellness-центр с панорамным витражным стеклом, из которого открывается вид на воду. Вдоль береговой линии появятся четыре двухэтажных дома, гармонично интегрированных в природный ландшафт. А спальные корпуса с центром соединит инновационная транспортная система – надземная капсула, способная доставить отдыхающих за 30 секунд.

Ирина Паршуто, главная медицинская сестра санатория:

В Wellness-центре предусмотрен открытый бассейн Infinity, эксплуатируемая кровля с зоной бара, с зоной гриль. Будет водно-термальная зона с банными комплексами и снежной комнатой – минусовые температуры и снегогенераторы. Охлаждение – контраст температур, тренировка сосудов. снежная комната предусмотрена для охлаждения после бани.