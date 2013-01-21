Деревня Головичполье Гродненской области - здесь родился Леонард Ивановский, переводчик химика Менделеева и Вацлав Ивановский, автор первого белорусского букваря

Новости Беларуси. Деревня Головичполье находится в Щучинском районе Гродненской области. Бывшее Великое княжество Литовское, а сегодня – Республика Беларусь.

Деревня Головичполье не очень древняя, и в летопись впервые попала в середине 19 века. А вот панское имение, которое находится за деревней, упоминается в архивах. В них сказано, что в 1510 году великий князь ВКЛ и король Жигимонт I Старый дарит эту землю за хорошую верную службу Ивашке Быковскому, и шляхтичам Быковским эта земля принадлежала на протяжении 350 лет.

Вначале имение Быковских называли дворцом, позже начали называть лебедкой, по названию реки Лебедка, которая берет здесь свое начало. Позже имение стало носить название лебедка Ивановских, так как стала собственностью Ивановских, благодаря которым и обрела мировую славу.

Основателем Щучинской ветви Ивановских считается Станислав Ивановский, который женился на единственной дочери владельца лебедки пана Быковского Антонине.

В 1852 году пан Быковский умер, и имение перешло в собственность Станислава Ивановского. В то время Станислав служил в Гродно в канцелярии дворянско-депутатского собрания. Но затем решает оставить карьеру и заняться сельским хозяйством.

После смерти Антонины Быковской Станислав Ивановский, оставшись один с сыном Леонардом, женится во второй раз на Каролине Клемантович. Но и с ней он прожил недолго: она также умерла.

Третьей женой Станислава Ивановского становится Станислава Губаревич, при этом ему отходят земли Головичполья.

От трех жен Станислав Ивановский имел троих детей. Имение он переписал на сына Леонарда.

Леонард получал образование сперва в Вильне, а затем в Петербурге, где сделал блестящую карьеру. Леонард Ивановский основал в Петербурге несколько заводов, разработал новые технологии, занимался научной деятельностью, а также дослужился до статского советника.

Леонард Ивановский дружил с Дмитрием Менделеевым, и, когда великий химик ездил по миру со своей знаменитой таблицей, сопровождал ученого, так как Менделеев не знал ни одного иностранного языка.

Леонард Ивановский был женат на Ядвиге Рейхель, у них было 5 детей. Старший сын, Юрий Ивановский, стал польским политическим и общественным деятелем, затем сенатором Польши. Из четырех сыновей трое стали знаменитыми: Тадэуш, Юрий, Вацлав.

В 1909 году Ивановские в своем имении построили дворец в стиле модерн. После смерти Леонарда имение перешло к Юрию Ивановскому, старшему сыну. Сегодня в этом дворце находится детский дом-интернат.

Вацлав Ивановский составил первый белорусский букварь, и выдал его латинкой и кириллицей. Это именно он ввел в латинку буквы ч, ж, ш, чтобы разграничить ее с польским алфавитом.

При жизни Юрий Ивановский создал в имении птичий музей, который назывался «Комната птиц». Его коллекция составила первую экспозицию Каунасского зоологического музея, считающегося одним из старейших музеев Литвы и единственным зоологическим музеем стран Балтии.