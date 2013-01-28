Деревня Дуброво Молодечненского района Минской области

Новости Беларуси. Деревня Дуброво находится в Молодечненском районе Минской области. Бывшее Великое княжество Литовское, а сегодня – Республика Беларусь.

По предположению ученых, люди в этой местности поселились в 7 веке до нашей эры, и жили на горе, которая в народе называется Девичьей. На этой горе еще сохранились древние курганы. В 90 годах прошедшего столетия ученые раскопали несколько таких курганов. В них ученые нашли серебряные кольца, стеклянные бусинки, перстни, металлические браслеты с концами в виде змеиных голов, а в части не было ничего, кроме костей.

Посреди маленьких курганов был один большой, в котором ученые нашли лишь один скелет мужчины. Ученые так и не смогли определить этническое происхождение людей, оставивших эти курганы на Девичьей горе, но некоторые предполагают, что здесь жили балтские племена.

Считается, что название Девичьей горы происходит от латинского слова «dievas», что значит бог, то есть гора Бога. Скорее всего, на этой горе когда-то было языческое капище. Раньше на этой горе лежал огромный валун, который назывался Адамов камень. Около горы есть три источника, которые, вероятно, использовали в культовых целях.

Один ученый считает, что на Девичьей горе было когда-то капище языческой богини любви и плодовитости.

О Девичьей горе ходит много легенд и преданий. Одна легенда была записана в 1881 году и напечатана в географическом словаре Королевства Польского.

Когда-то здесь жила очень красивая девушка, и в нее влюбились два парня. Она не знала, кого из них выбрать, и сказала: «Я сяду высоко на горе, а вы возьмите огромные валуны и катите. Тот, кто закатит валун в гору быстрее, за того я замуж и выйду». Парни прикатили эти валуны одновременно. Но упали и умерли от разрыва сердца. Люди похоронили их на горе, а на девушку так разозлились, что выкопали яму и закопали ее живьем.

Девичья гора – самая высокая точка во всей окрестности. Это место поистине уникально. Рядом с этой горой самое главное Европейское Водоразделение. Около этой горы берут начало 3 наших реки: Уша, Свислочь и Западная Березина.

Впервые в летописных источниках деревня Дуброво упоминается в 1453 году, когда белорусские шляхтичи Глебовичи построили здесь костел Успения Пресвятой Девы Марии.

В 16 веке минский комендант Ян Янович Глебович для образования своих детей нанял знаменитого кальвиниста Яна Лосицкого.

Ян Лосицкий очень много своих работ посвятил описанию белорусский городов и деревень, белорусских обрядов, блюд, одежды. Остаток дней Ян Лосицкий провел в Заславье у своего ученика Николая Глебовича.

В 1625 году Глебовичи снова вернулись из кальвинизма в католическую церковь. Здесь, в своем родовом поместье Дуброво, они основывают монастырь католического монашеского Ордена Бернардинцев. Здесь были костел, монастырь. Деревня Дуброво была центром прихода. Глебовичам деревня принадлежала до 2 половины 17 века, а после перешло к не менее знаменитому белорусскому роду Сапегов.

К концу 18 века Дуброво было местечком в Минском воеводстве Великого княжества Литовского. В 1790 году это местечко становится собственностью самого минского воеводы Адама Хмары, кавалера Ордена Станислава и Белого орла. В Дуброво Адам Хмара построил костел, архитектором которого был приглашен знаменитый итальянский зодчий Карл Спампани.

В 1805 году, когда Адам Хмара умер, его похоронили в подвале костела, построенного им же. Позже в подвалах костела хоронили и остальных представителей рода Хмар.

Когда Беларусь вошла в состав Российской Империи, этот костел у католиков был отобран и передан православным верующим. В 1868 году этот костел был перестроен под православную церковь.

В 1920 году, когда деревня была территорией Польши, то святыню снова передали католикам.

В советское время строение был передано колхозу под обычный склад. В 1980 году в деревню приехали студенты на уборку картофеля. Ночью, пьяные, они пробрались внутрь склада и подожгли его. Он сгорел. И на сегодняшний день памятник архитектуры 18 века стоит весь в развалинах, как свидетель большевицкого вандализма.

Рядом с развалинами костела находится могила ксендза Эдварда Мурончика, в этом костеле он прослужил 10 лет. Во время Второй мировой войны костел действовал, и Эдвард Мурончик помогал людям, чем мог. Но в октябре 1942 года к костелу Дуброво пришли бандиты, которые назвали себя партизанами. На самом деле они грабили людей. Ксендза они расстреляли. Сегодня на его могиле стоит памятник.

Православная церковь здесь появилась только в 1920 году при Польше. Землю под церковь выделил Иосиф Романович Радкевич. В 1961 году церковь была закрыта и переделана в обычный колхозный склад. В 1993 году церковь вернули верующим, и они смогли восстановить свою родную церковь своими средствами. Освящена эта церковь на сегодняшний день в честь Рождения Пресвятой Богородицы.

Последними владельцами Дуброво были шляхтичи Ваньковичи. Им Дуброво перешло в 1895 году. Ваньковичи – это древний белорусский род шляхтичей герба «Лис», первые упоминания об этом роду относятся к 1499 году. Усадьба рода Ваньковичей до наших дней не сохранилась. Но сохранился дом, где жила их прислуга, в котором и по сегодняшний день живут люди.

Из всех построек Ваньковичей лучше всего сохранилось строение, построенное в конце 19 - начале 10 века: бровар Ваньковичей. Во время Советского Союза в этом здании находился спиртзавод, на котором работали 30 человек. Завод работал без перерыва в 3 смены. Спирт их этого завода расходился по всему Советскому Союзу. Он остановил свою деятельность в 1997 году. Сегодня здание выкуплено предпринимателем, и что будет на его месте, неизвестно.

В Дуброво сохранилась старая школа, которая была построена еще до войны при Польше по программе Юзефа Пилсудского.

В новой школе перед входом висит вывеска в честь знаменитого свояка Бенедикта Дыбовского, который родился вблизи Дуброво в фольварке Адамарин.

В местной школе есть свой этнографический музей. В этом музее есть работы местной художницы, которая когда-то окончила Московский художественный университет имени Крупской.