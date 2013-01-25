В Минске продают шкатулки с видами столицы, но сделаны они в России и дешевле белорусских

Новости Беларуси. Белорусский сувенир российского производства. Шкатулки с видами Минска и далеко не отечественным происхождением прописались на полках одного из столичных универмагов. Причем по цене они выгодно отличаются от белорусских.

Немига, Национальная библиотека, городская Ратуша. Самые живописные места Минска перенесены на крышки шкатулок. Казалось бы, идеальный сувенир с самым что ни на есть национальным акцентом, если бы не одно но: адресные планы на ларцах не совпадают с адресом страны-производителя. «Сделано в России» – крупным планом.

Такие памятные подарки зачастую уходят в Россию. А ведь в Тулу со своим самоваром не ездят. Однако как быть, если яркие коробочки сами бросаются в глаза, в отличие от их прописки.

Изучаем стеллаж дальше. А вот и отечественные образцы. Видами белорусской столицы украшены скупо, зато ручная работа: кругом орнамент, соломка, да и стоимость в разы больше. Оно и понятно: хенд-мэйд против конвейера.

Алла Светогор, товаровед минского универмага:

Российские шкатулочки идут с видами Минска, то есть делаются по заказу. Там фотография с нашими видами.

Сегмент недорогих сувениров, шкатулок в частности, понемногу начинают осваивать и белорусские фабрики художественных изделий, однако это направление неприоритетное.

Владимир Чищеня, генеральный директор ГПТО «Белхудожпромыслы»:

Мы занимаемся этим, может быть, в каком-то ограниченном объеме, потому что считаем, что не надо завоевывать рынок, тут можно просто участвовать. Нам надо не потерять исконные белорусские промыслы.

С тем, что народный промысел необходимо сохранять, никто и не спорит, как и с тем, что на каждый товар свой купец. С одной стороны, любители высокохудожественных сувениров, с другой – покупающие по принципу «дешево и сердито».

И если первая ниша успешно занято отечественными производителями памятных подарков, то и вторая по принципу рынка не пустует. Правда, там уже прописались сувениры импортные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.