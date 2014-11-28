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28 ноября в Варшаве проходит презентация туристических возможностей Беларуси

28 ноября 2014 11:24
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Новости Беларуси. 28 ноября в Варшаве проходит презентация туристических возможностей Беларуси. Национальный стенд нашей страны представлен в рамках крупнейшей международной выставки в Польше. В целом о белорусских достопримечательностях на протяжении ближайших двух дней расскажут около десятка экспонентов.

Форум является представительной площадкой для установления деловых контактов в индустрии туризма. В 2013 году в Польшу съехались представители 50 стран. Мероприятие посетили около 20 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Международное сотрудничество # Туризм # Беларусь-Польша

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