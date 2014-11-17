Прямой эфир

Тренинги поведения гостиничного бизнеса открылись на базе одного из минских отелей

17 ноября 2014 17:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 17 новых гостиниц построят в Минске до конца 2017 года. А вот работников сферы обслуживания начнут готовить уже сегодня.

На базе одного из столичных отелей студенты профильных специальностей могут пройти специальный обучающий курс, который будет полезен и будущим топ-менеджерам, и сервисному персоналу. В программе – лекции, семинары, конкурсы и мастер-классы.

Курс обучения бесплатный и рассчитан на год. Главная цель образовательной программы – повысить уровень столичных отелей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Йеспер Францл, генеральный менеджер отеля:
То, чему студентов обучают в университетах, это только одна составляющая успеха. Но ведь и практические занятия не менее важны. На наших тренингах поведения гостиничного бизнеса мы объясняем, как применить полученные знания на практике.

Ксения Витковская, студента Института туризма Белорусского государственного университета физической культуры:
Мне лично ближе будет работа в сфере туризма как турагентская, туроператорская деятельность. Но в любом случае, возможность, уровень карьерного роста в предприятиях размещения намного выше.

# Туризм # Гостиницы Минска

Другие новости рубрики

Все новости
д.Токари: здесь родился первый президент Белорусской Академии наук Всеволод Игнатовский
14 ноября 2014 12:59

д.Токари: здесь родился первый президент Белорусской Академии наук Всеволод Игнатовский

Деловой, познавательный и ностальгический виды туризма будут развивать в Минске
10 ноября 2014 17:49

Деловой, познавательный и ностальгический виды туризма будут развивать в Минске

Почему британские туристы рекомендуют друзьям хоть один раз в жизни побывать в Беларуси?
08 ноября 2014 19:50

Почему британские туристы рекомендуют друзьям хоть один раз в жизни побывать в Беларуси?