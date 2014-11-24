В Крупском районе на днях откроется «оздоровительная» агроусадьба

Новости Беларуси. «Любителям нетронутой природы». На Минщине в год гостеприимства увеличилось количество агроусадеб.

Сегодня в области насчитывается почти полтысячи туристических объектов. Наибольшее количество агрокомплексов зарегистрированы в Минске, Мядельском, Логойском, Воложинском районах.

Новый комплекс днями гостеприимно распахнет двери и в Крупском районе. Местный фермер, занимающийся деревопереработкой и садоводством, освоил новый вид деятельности. Притом ставку сделал на оздоровление. Для этого уже в этом году собрал первый урожай лекарственных трав, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.