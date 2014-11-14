д.Токари: здесь родился первый президент Белорусской Академии наук Всеволод Игнатовский

Деревня Токари. Находится деревня в Каменецком районе, Брестской области, бывшее ВКЛ, сегодня — Республика Беларусь.

Название деревни, видно, пошло от мастеров-токарей. Раньше люди, которые занимались одной общей профессией, селились где-то рядом, и эти поселения называли от рода их деятельности.

В первой половине 19 века здесь было село Токари и 5 имений с таким же названием. Имения принадлежали разным шляхтичам. Здесь властвовали такие шляхтичи, как Ленкевич, Волковицкий, Токаржевский, Залесский.

В 1863 году в Беларуси началось восстание под командованием Кастуся Калиновского за свободу белорусского народа. Мужики, шляхта из имений, села Токари присоединились к отряду повстанцев. В этих местах действовал достаточно крупный отряд повстанцев под командованием Романа Рогинского.

В 1880 году в народном училище в деревне учителями были Макар Игнатовский и его жена Софья Викентьевна с рода Смольских. В 1881 году в семье Игнатовских родился сын Всеволод, который стал первым президентом Белорусской академии наук.

В деревне поставлен памятный валун Всеволоду Макаровичу Игнатовскому.

В деревне Токари сохранилась старинная церковь святого Михаила. Эту церковь начали строить еще в 1806 году, а освятили и построили ее в 1816 году. В этой церкви когда-то и крестили Всеволода Макаровича Игнатовского.